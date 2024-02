08/02/2024 - 18:00

Vergnet met fin à son contrat

de financement avec la société DELTA AM

Ormes, le 8 février 2024 - 18h

Le groupe Vergnet annonce mettre fin au contrat de financement sous forme d'obligations convertibles en actions, conclu fin décembre 2023[1] avec DELTA AM, société d'investissement spécialisée dans la fourniture de financements flexibles liés au capital.

Ce contrat d'émission et de souscription d'obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) portait sur un montant maximum de six millions d'euros (6.000.000 €).

Cette décision intervient dans le cadre de discussions avec de nouveaux partenaires financiers afin d'accompagner l'activité et les développements du Groupe en Asie et au Brésil notamment.

À propos de Vergnet SA

Le groupe VERGNET est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

[1] Communiqué du 20 décembre 2023