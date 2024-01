10/01/2024 - 18:00

Communiqué de presse

VERGNET

Transformation et renforcement du Conseil d'Administration

Nominations de M. François de Rugy et M. Christophe Debien en tant que Vice-Présidents

Ormes, le 10 janvier 2024 - 18h

Vergnet poursuit sa structuration et annonce la transformation de sa gouvernance avec les nominations, en tant que Vice-Présidents de son Conseil d'Administration, de Monsieur François de Rugy, ancien Ministre d'Etat - Ministre de la Transition écologique et solidaire et ancien Président de l'Assemblée nationale, et de Monsieur Christophe Debien, Président de l'Organisation pour le Climat et l'Économie Circulaire (OCCE). Par ailleurs, Vergnet se renforce également de cinq nouveaux administrateurs : Madame Marianne Tabudlo, Madame Marie-Caroline Koralewski, Monsieur Yves Pozzo di Borgo, Monsieur Nicolas Bourillon et Monsieur Jérôme Gacoin.

François de Rugy et Christophe Debien accompagneront la société dans son redéploiement et sa mutation stratégique. Leur principale mission consistera à accompagner le Président - Directeur général dans la prise de décisions, la recherche d'investisseurs et de partenaires industriels. Ce renforcement des équipes de gouvernance s'inscrit dans la continuité de la nouvelle feuille de route initiée par Vincent de Mauny depuis son arrivée à la direction du Groupe fin juillet 2023.

« Je suis enthousiaste de rejoindre le groupe Vergnet en tant que vice-Président dans son objectif de mutation stratégique et de déploiement en France et à l'international. Mon engagement profond a toujours été consacré aux énergies renouvelables et non carbonées c'est donc pour moi un plaisir d'accompagner cette entreprise et j'en mesure le challenge humain et technologique important » expose François de Rugy.

"Après trois mois passés au sein du groupe VERGNET aux côtés de Monsieur Vincent de Mauny , je suis très honoré et ravi de rejoindre son conseil d'administration et de m'en voir confier, la vice-présidence" déclare Christophe Debien.

« Au nom de tous les collaborateurs de Vergnet, je souhaite la bienvenue à François de Rugy, aux nouvelles administratrices et aux nouveaux administrateurs. Je mesure l'honneur pour notre entreprise de pouvoir compter sur l'expertise et les connaissances de François de Rugy dans un secteur qui a toujours été le sens de son engagement. Je sais pouvoir compter sur l'implication pleine et entière de ce nouveau conseil aux côtés de l'entreprise. Nous avons pour objectif d'accélérer la mutation de Vergnet pour en faire une marque incontournable dans le domaine des énergies renouvelables » précise Vincent de Mauny, Président - Directeur général.

François de Rugy est co-Président du Pôle Transition Énergétique de la banque d'affaires Alantra. Diplômé de Sciences-Po Paris, il a été ministre français de la Transition écologique et solidaire et Président de l'Assemblée nationale. Auparavant, de 2001 à 2008, il a été adjoint au maire de Nantes et député de 2007 à 2022.

Christophe Debien est président de l'O.C.C.E (European Organization for Climate and Circular Economy) et a dirigé pendant une trentaine d'années, de nombreuses entreprises privées en France et à l'international. Diplômé de l'École Nationale des Sciences Géographiques, il a occupé avec succès différents postes au sein d'entreprises et d'institutions importantes marquant un engagement fort pour l'économie durable et son développement.

Marianne Tabudlo dirige l'agence Trust Me Communication au travers de laquelle elle conseille des leaders mondiaux dans des secteurs technologiques. Elle a été directrice de la communication de Filorga. Elle est passionnée d'innovation et dotée d'une vision stratégique long terme, elle a eu l'opportunité d'intervenir dans de nombreux contextes de transformation d'entreprise.

Marie-Caroline Koralewski est serial entrepreneure, consultante en communication et en marketing produit. Elle dirige un cabinet de conseil en stratégie digitale, après avoir accumulé 10 ans d'expérience au cours de ses voyages professionnels en Europe, à New York et Shanghai.

Jérôme Gacoin est actuellement dirigeant et fondateur de la société Aelium, spécialisée dans le conseil en communication financière, crise et philanthropie. Il est également administrateur d'AST groupe (coté sur Euronext) et de BGH Partners (société suisse). Juriste de formation, il a travaillé pendant plusieurs années dans la presse financière (Fusions Acquisitions, L'Agefi).

Yves Pozzo Di Borgo est président de l'institut Jean Lecanuet, inspecteur général de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche. Il a été conseiller et Sénateur de Paris de 2004 à 2017, ainsi que membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, membre de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme et membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Nicolas Bourillon est président et fondateur du cabinet de conseil Bucy & Associates, spécialisé dans l'appui à l'export. Auparavant, il a exercé pendant une dizaine d'années au sein d'un groupe spécialisé dans le renseignement et les stratégies de lobbying international. Il en a assuré la direction générale ainsi que la coordination des différentes filiales à l'étranger. Il a réalisé de nombreuses missions de développement commercial pour le compte de grands groupes européens aussi bien en Afrique, en Turquie qu'aux Etats-Unis. Nicolas Bourillon est intervenu par ailleurs au CELSA (Paris Sorbonne) ainsi qu'à HEC Paris, sur les problématiques de gestion des risques et de renseignement.

Le Conseil d'Administration de Vergnet est désormais composé de 8 administrateurs dont 3 indépendants : Vincent de Mauny (Président), François de Rugy (Vice-Président – Indépendant), Christophe Debien (Vice-Président), Marianne Tabudlo (Indépendante), Marie-Caroline Koralewski, Yves Pozzo Di Borgo (Indépendant), Jérôme Gacoin et Nicolas Bourillon (Indépendant). Les nouvelles nominations seront soumises à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale de Vergnet.

À propos de Vergnet SA

Le groupe VERGNET est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS