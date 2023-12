27/12/2023 - 08:00

Communiqué de presse

VERGNET

Nomination de Vincent de Mauny

en tant que Président du Conseil d'administration

Ormes, le 27 décembre 2023, 8h

Le Conseil d'Administration de Vergnet annonce la nomination de Vincent de Mauny, actuel Directeur Général de la société, au poste de Président du Conseil d'administration, en remplacement de Cyril Courtonne.

« Je suis honoré que le Conseil me confie la mission de l'animer dans une période stratégie pour Vergnet. Je remercie Cyril de son soutien sans faille dans cette phase de reprise en main de la société et je l'assure que les collaborateurs de la société ont été sensibles à son travail. Je lui souhaite une bonne continuation dans ses nouvelles responsabilités. » déclare Vincent de Mauny.

« J'ai été ravi d'accompagner Vergnet pendant cette période dense et de prendre les décisions qui ont été importantes pour son intérêt social. Je passe le relais à Vincent et me dirige maintenant vers d'autres missions. Je garderai toujours un œil attentif à Vergnet. » ajoute Cyril Courtonne.

Vincent de Mauny et l'ensemble du Conseil d'administration tiennent à remercier Cyril Courtonne pour sa contribution et son implication auprès de Vergnet durant ces derniers mois.

À propos de Vergnet SA

Le groupe VERGNET est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

