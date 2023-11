30/11/2023 - 18:00

Démarrage du chantier du projet éolien de Guazuma

en République Dominicaine

Ormes, le 30 novembre 2023 -18h

Cet été a marqué le début du chantier de Guazuma dans la péninsule de Samana, en République Dominicaine. Ce projet, d'un montant initial de 603 K€[1], porte sur la fourniture et l'installation en assistance technique d'une éolienne GEV MP-C d'une puissance de 275kW, pour le compte de Generadora Eolica de las Galeras. Ce projet a pour but de promouvoir une énergie propre à moindre coût et de réduire la dépendance au diesel.

La première phase du projet, relative à la fourniture du matériel, a été réalisée par VERGNET durant l'été avec la livraison de l'ensemble des équipements, y compris la nacelle et les pales fabriquées en France dans les ateliers des sites d'Ormes et de Servian.

Le client a démarré la phase d'installation de l'éolienne et engagé les travaux de Génie Civil en août 2023. Pour cela, il a fait appel en octobre dernier aux équipes de VERGNET afin de l'assister et le conseiller dans cette phase stratégique. L'équipe a pu répondre à ses problématiques et s'y adapter pour lui apporter un accompagnement supplémentaire. Une collaboration étroite s'est instaurée, saluée par le client pour la réactivité et les conseils apportés. Ainsi, un expert de VERGNET se rendra sur place début 2024, pour superviser le montage de l'aérogénérateur avec les équipes de Generadora Eolica de las Galeras. Ces services complémentaires devraient engendrer pour VERGNET un chiffre d'affaires additionnel représentant plus de 25% du montant initial du projet. La mise en service de cette éolienne est prévue durant le premier trimestre 2024.

Le succès de ce premier projet en République Dominicaine conforte la position d'expert du groupe VERGNET en matière d'énergies renouvelables et lui ouvre de nouvelles perspectives dans le pays.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Vincent de Mauny

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

Jérôme Gascoin

vergnet@aelium.fr

[1] 25% facturés sur l'exercice 2022.