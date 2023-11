27/11/2023 - 18:30

Diversification des activités de Vergnet Pacific

dans la production d'eau chaude solaire photovoltaïque

Ormes, le 27 novembre 2023 -18h30

Le groupe Vergnet annonce la diversification des activités photovoltaïques de sa filiale en Nouvelle-Calédonie, Vergnet Pacific, qui a remporté un projet pour la mise en œuvre d'installations de production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) photovoltaïques. Ce projet a été lancé par la SEM Sud Habitat de Dumbéa dans le cadre de la réhabilitation des systèmes de production d'ECS de 80 logements.

La SEM Sud Habitat est l'un des trois bailleurs sociaux de Nouvelle-Calédonie, déployant son action dans l'agglomération du Grand Nouméa, sur les communes de Dumbéa, du Mont-Dore, de Nouméa et de Païta. Elle gère plus de 2 140 logements répartis dans 67 résidences.

Le projet, nommé "Résidence KOLOVAI" pour 20 logements et "Résidence MAKATEA" pour 60 logements, vise à moderniser les systèmes de production d'ECS, à réduire l'empreinte carbone grâce à l'utilisation de l'énergie solaire et à améliorer l'efficacité énergétique des résidences concernées. A la différence d'un chauffe-eau solaire classique thermique, le système développé spécifiquement avec Soléos, partenaire de Vergnet Pacific, permet l'accès à l'eau chaude à un coût modéré, confort peu accessible pour les populations à faible revenus depuis la hausse des prix de l'énergie. Par ailleurs, l'excédent d'électricité produit sera dédié à l'autoconsommation électrique.

Ce premier projet représente un chiffre d'affaires de 335 000 euros qui contribuera dès le 4ème trimestre 2023 aux revenus du Groupe.

Un projet pleinement opérationnel pour la fin du 1er trimestre 2024

Le chantier de la "Résidence KOLOVAI" a officiellement débuté le 8 septembre 2023, avec la signature de l'Ordre de Service pour la réhabilitation de 20 logements. Le projet, d'une durée de 5 mois, devrait être opérationnel en février 2024.

De manière similaire, le chantier de la "Résidence MAKATEA" a commencé le 31 octobre 2023, avec la signature de l'Ordre de Service pour la réhabilitation de 60 logements, et la mise en service est prévue en mars 2024.

Un engagement fort envers la durabilité et l'indépendance énergétique

Cette première attribution pour produire de l'eau chaude démontre l'expertise de Vergnet Pacific en matière de photovoltaïque et la flexibilité de son offre. La mise en œuvre de ces installations représente un pas important vers une approche plus durable de la gestion de l'énergie et de l'indépendance énergétique. Vergnet Pacific est déterminée à assurer le succès de ces chantiers et à contribuer de manière positive à rendre l'accès à l'eau chaude moins onéreuse tout en réduisant l'impact environnemental.

La filiale du groupe Vergnet travaille actuellement sur d'autres appels d'offres dans le domaine de la production d'eau chaude qui devraient sortir courant 2024 et poursuit la diversification de ses activités dans le domaine du photovoltaïque en Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans la zone Pacifique.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

