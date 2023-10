26/10/2023 - 19:25

Communiqué de presse

Vergnet à l'écoute de ses actionnaires

Premier rendez-vous le 9 novembre 2023 à 18h

Ormes, le 26 octobre 2023, 18h

« Forte d'une gouvernance renouvelée depuis l'été dernier, notre société est entrée dans une nouvelle phase. Je souhaite associer l'ensemble de nos actionnaires à partager notre diagnostic, nos convictions et le projet qui va être le nôtre pour les prochains mois. Ce premier rendez-vous en mode webinaire doit nous permettre d'avancer ensemble, et, de poser la première pierre d'une relation durable autour du groupe Vergnet. »

Vincent de Mauny

Directeur Général de Vergnet

Présentation du projet stratégique du groupe Vergnet

Webinaire le jeudi 9 novembre 2023 à 18h

Inscription ici ou par email à vergnet@aelium.fr

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet, « créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989 », n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

