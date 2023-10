24/10/2023 - 18:15

Vergnet annonce la nomination de Christophe Debien

au poste de Conseiller Stratégique de la Direction Générale

Ormes, le 24 octobre 2023, 18h

Vergnet annonce la nomination de Christophe Debien, Président de l'Organisation pour le Climat et l'Économie Circulaire (OCCE), au poste de conseiller auprès de la Direction Générale du Groupe. Au sein de ses nouvelles fonctions, Christophe Debien accompagnera le développement de la stratégie commerciale en particulier en Afrique et en Europe. Il sera également chargé de rechercher des partenaires industriels et financiers, ainsi que de mobiliser des fonds pour soutenir les initiatives de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE). Sa principale mission consistera à accompagner le directeur général dans la mise en œuvre du prochain plan stratégique, qui sera dévoilé début novembre.

Christophe Debien est fort d'une expérience internationale considérable. Diplômé de l'École Nationale des Sciences Géographiques, il a occupé avec succès différents postes au sein d'entreprises et d'institutions importantes marquant un engagement fort pour l'économie durable et son développement.

« Je suis ravi de l'opportunité qui m'est donnée d'accompagner le groupe Vergnet dans sa nouvelle stratégie de développement auprès de sa Direction Générale notamment dans sa phase d'accélération dans un environnement économique que je connais bien et qui est passionnant. J'ai eu l'occasion de partager mon ressenti sur cet environnement avec la nouvelle gouvernance de la société et nous partageons les mêmes valeurs humaines. Je suis très enthousiaste à l'égard de ce nouveau défi. Je suis vraiment impressionné par le haut niveau technologique des éoliennes conçues par le groupe Vergnet et par leur savoir-faire. » expose Christophe Debien.

« Au nom de tous les collaborateurs de Vergnet, je souhaite la bienvenue à Christophe, qui saura nous faire profiter de son expérience et son expertise au poste de Conseiller Stratégique. Sa nomination me permettra de me concentrer sur la conduite de la restructuration et du développement du Groupe, ainsi que sur le développement commercial et la progression de nos parts de marché en France comme à l'étranger. Ensemble, nous avons de grandes ambitions et pour objectif commun : faire de Vergnet une marque incontournable en France et à l'international dans les domaines de l'énergie renouvelable. » déclare Vincent de Mauny, directeur général.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet, « créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989 », n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

