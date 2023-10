18/10/2023 - 08:20

Ormes, le 18/10/2023

Le Groupe Vergnet informe de la signature d'une convention cadre de partenariat avec le CFA Orléans Métropole et le BTP CFA Centre-Val de Loire pour l'ouverture, à compter de novembre 2023, de formations dans le domaine du photovoltaïque.

Expert en conception & installation de solutions d'Energies Renouvelables en France et à l'international depuis 1989, VERGNET souhaite ainsi participer au développement des compétences de ceux qui veulent se construire un avenir dans le domaine du photovoltaïque.

Un espace dédié, la « Vergnet académie », ainsi qu'un formateur de terrain, salarié de l'entreprise et formateur habilité par Qualit'ENR seront mis à disposition par VERGNET pour ces formations.

Ce projet est fortement soutenu par Orléans Métropole qui souhaite engager très rapidement la transition énergétique de son territoire.

Ces formations photovoltaïques, portées par le CFA Orléans Métropole, pourront être dispensées au sein même de la société Vergnet, ou bien sur le site du BTP CFA Loiret, par l'un des 3 formateurs mis à disposition par chacun des partenaires.

Les formations envisagées dans le cadre de ce partenariat sont les suivantes :

• QUALI PV 36 : Générateur photovoltaïque raccordé au réseau - Compétence électricité

• QUALI PV 500 : Générateur photovoltaïque raccordé au réseau - Compétence électricité - Haute puissance

• QUALI PV BAT : Générateur photovoltaïque raccordé au réseau - Intégration au bâti (uniquement dispensée par BTP CFA du Loiret sur son site)

Ces formations attestées ont pour objectif de former des professionnels aux métiers du photovoltaïque en vue d'obtenir l'attestation QualiPV, préliminaire à la Qualification RGE, véritable marque de qualité.

Elles consistent en l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la conception, l'installation et la maintenance d'un système solaire photovoltaïque raccordé au réseau.

Les premières formations débuteront mi-novembre avec une session QualiPV36 sur le site du BTP CFA Loiret et sous l'animation pédagogique du formateur VERGNET.

Cette session est ouverte pour 12 places maximum, contact et renseignements :

CFA Orléans Métropole - 02 38 83 81 81 - contactcfa@orleans-metropole.fr

Conditions d'inscription :

Les candidats devront déposer un dossier de candidature depuis le site internet cfa.orleans-metropole.fr et remplir les conditions d'inscription suivantes :

Maîtrise du français (lu, écrit, parlé)

Maîtriser les calculs mathématiques de base

Connaître les grandeurs électriques et les formules de base

Maîtrise de l'installation électrique basse tension

Disposer de l'habilitation électrique BR ou BR(P)

Vincent de Mauny, Directeur Général du groupe, ajoute « C'est une réelle fierté pour notre entreprise de pouvoir participer à ce beau projet, avec nos partenaires le CFA Orléans Métropole et le BTP CFA Centre-Val de Loire. Ces formations permettront à des salariés de monter en compétences, mais surtout à des jeunes ou des personnes sans emploi de s'assurer un avenir dans le domaine du photovoltaïque».

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Vincent de Mauny

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com