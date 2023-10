11/10/2023 - 18:20

Vergnet informe que les conséquences persistantes consécutives

au coup d'Etat militaire survenu au Niger le 26 juillet 2023

l'ont conduit à la résiliation du contrat de la centrale d'Agadez

Ormes, le 11/10/2023

Le Groupe Vergnet informe qu'à la suite du coup d'Etat intervenu le 26 juillet 2023 au Niger, l'entreprise a mis en œuvre les dispositions contractuelles autorisant la résiliation du contrat de la centrale d'Agadez dans les formes et les délais requis. Ce contrat, financé par l'Union Européenne et l'Agence Française de Développement avait pour objet la construction de la centrale hybride solaire/diesel d'Agadez.

La situation ne permettait plus de poursuivre l'exécution du projet tant d'un point de vue sécuritaire que financier, dans la mesure où, dans le cadre des sanctions prononcées à l'encontre du Niger, le financement du projet par l'AFD a été suspendu sine die.

A ce stade, ce dénouement permet à la société d'optimiser son fonds de roulement à court terme.

Le Groupe VERGNET confirme qu'il entend continuer à développer ses activités en Afrique, continent dont les aspirations à l'indépendance énergétique représentent un potentiel prometteur.

Vincent de Mauny, Directeur Général du groupe, ajoute « Notre volonté de proposer des solutions énergétiques durables en Afrique est inchangée et notre ambition est forte grâce notamment au partenariat que nous avons signé avec le Groupe Wendit, mais nous nous devons d'être très exigeants sur les aspects sûreté »

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

