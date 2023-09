12/09/2023 - 14:20

Premier jour de cotation des actions VERGNET regroupées

Ormes, le 12 septembre 2023

Le Groupe VERGNET (« VERGNET ») annonce la réalisation, conformément au calendrier annoncé le 27 juillet 2023, du regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 25.000 anciennes, et le début des négociations des actions issues du regroupement.

Ce regroupement permet à Vergnet de renouer avec un cours de bourse plus conforme aux standards du marché et aux attentes des investisseurs, tout en tendant à réduire la volatilité du titre.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Nombre d'actions regroupées :123.908 actions

Code ISIN des actions regroupées : FR001400JXA2

Code mnémonique des actions regroupées : ALVER

L'actionnaire qui n'a pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 25.000 sera indemnisé à hauteur de ses rompus restants dans un délai de 30 jours par son intermédiaire financier.

Toutes les opérations relatives au regroupement auront lieu auprès d'Euronext Paris selon le calendrier indicatif suivant :

OPERATIONS DE REGROUPEMENT Date effective des opérations de regroupement et première cotation des actions nouvelles 12 septembre 2023 Date d'inscription en compte (Record date) 13 septembre 2023 Règlement Livraison des actions issues du regroupement

(Payment date) 14 septembre 2023 GESTION DES ROMPUS Date de début de la période de cession et d'indemnisation des rompus par les intermédiaires financiers 11 septembre 2023 Date de fin de la période de cession et d'indemnisation des rompus par les intermédiaires financiers 12 octobre 2023

Le Groupe met à la disposition de ses actionnaires une FAQ sur son site internet.

Pour toute question supplémentaire, il les invite à se rapprocher du service Relations investisseurs.

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Vincent de Mauny

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com