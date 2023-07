05/07/2023 - 08:15

Vergnet s'attaque au caractère « fatal » (imprévisibilité)

des énergies renouvelables

Ormes, le 5 juillet 2023

Dans le cadre de la « Reconquête » initiée par le Plan 3R, sur le plan R&D et Innovation, le Groupe développe actuellement une solution pour aider les gestionnaires de réseaux à lutter contre le caractère « fatal » des énergies renouvelables.

Ainsi, VERGNET travaille en collaboration avec des fournisseurs de données de prévisions météorologiques afin de faire perdre le caractère dit « fatal » des énergies renouvelables, dont les sources (vent, soleil…) sont imprévisibles.

Concrètement, à partir de données de prévisions météorologiques à 2 jours, 1 jour et quelques heures, VERGNET a pour ambition de communiquer aux gestionnaires des réseaux électriques des prévisions de production électrique précises de centrales solaires et éoliennes.

L'objectif annoncé ici est l'anticipation dans les valeurs et dans le temps d'une production d'énergie renouvelable maitrisée, utile à plus d'un titre :

En premier lieu, l'exploitation fine de données météorologiques associée à la gestion et la maintenance des équipements permettra aux sources d'énergies renouvelables de mieux s'intégrer dans les réseaux électriques existants.

Ensuite, cela constitue le complément idéal à l'Hybrid Wizard, technologie brevetée VERGNET qui pilote en temps réel plusieurs producteurs d'électricité en maximisant la part renouvelable. La production d'énergie renouvelable maitrisée s'adapte également sur les marchés historiques du Groupe, à savoir les sites insulaires ou isolés.

Enfin, offrir une production d'énergie renouvelable maitrisée, c'est donner aux producteurs d'électricité, la possibilité de réduire la réserve tournante de leurs unités de productions (groupes électrogènes…)et réduire ainsi la consommation d'énergies fossiles.

Ce service permet aux gestionnaires de réseaux d'intégrer, dans leur planning de production des centrales conventionnelles (diesel, charbon, …), les centrales à énergies renouvelables.

Afin d'apporter une valeur ajoutée à l'ensemble du marché, VERGNET a souhaité que cette nouvelle fonction soit déployable sur toutes les centrales ENR, pas uniquement les centrales construites par le Groupe.

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet SA, « Dans le cadre de notre plan stratégique, nous voulions que Vergnet renoue avec son ADN de pionnier et d'innovateur. Grâce à ce développement, c'est chose faite. Ce nouveau service est l'une des preuves sur lesquelles nous travaillons qui démontre que nous apportons des services utiles et créateurs de valeur pour nos clients, pour l'indispensable transition énergétique et pour notre business. »

Pour Eric Andrieu, Directeur des Opérations adjoint en charge du bureau d'études, « Ce service manquait véritablement aux gestionnaires de réseaux, qui pourront désormais intégrer dans leur planning de production tous types de centrales, ce qui leur permettra une plus grande anticipation dans le management des différentes énergies ».

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

