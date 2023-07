03/07/2023 - 08:15

Deux nouveaux projets en IPP validés pour un montant total

de 4,3 M€ à Wallis et Futuna

Ormes, le 3 juillet 2023

La jeune filiale de Vergnet à Wallis et Futuna, créée fin 2021, n'en finit pas d'engranger de nouveaux projets.

En effet, deux nouveaux projets en IPP de centrales photovoltaïques au sol sans stockage viennent d'être validés par la CRE et par EEWF Engie dans l'archipel de Wallis et Futuna.

Centrale photovoltaïque au sol sans stockage au village de Mata-Utu sur l'île de Wallis « Projet LA'A 2 »

Installation d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 806,4 kWc, connectée au réseau BT en autoconsommation

Production annuelle prévue : 1 112 MWh/an

Durée du projet : environ 26 mois (dossiers administratifs + chantier).

Bilan carbone : économie de 526 T CO 2 par an

Le montant de l'investissement pour ce projet s'élève à 2 M€.

Centrale photovoltaïque au sol sans stockage au village de Nuku Alofa sur l'île de Futuna, « Projet FUTUNA PV2 »

Installation d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 268,8 kWc connectée au réseau BT en autoconsommation

Production annuelle prévue : 481,7 MWh/an

Durée du chantier : 26 mois

Bilan carbone : économie de 241 T de CO 2 par an.

Le montant de l'investissement est de 2.3 M€.

Pour ces deux projets, l'essentiel de l'emploi créé sera associé à la phase de construction des centrales photovoltaïques, qui représentera au total près d'une vingtaine d'emplois locaux sur une période de plusieurs mois. Les entreprises locales, connaissant le territoire et ses enjeux, seront privilégiées pour la réalisation de certaines parties du chantier (géomètre, terrassement, clôture, génie civil, voieries, génie électrique…).

Pour Tamaso Pooi, Directeur de Vergnet Pacific, « Nous entamons avec enthousiasme ces premiers projets IPP, qui, après ceux signés l'an dernier, démontrent le dynamisme de notre jeune filiale et la pertinence de nos solutions sur un territoire à fort potentiel qui se tourne résolument vers les énergies renouvelables. »

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Fabricant français d'éoliennes de moyenne puissance et expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com

IPP : Producteur d'électricité indépendant

2 CRE = Commission de régulation de l'énergie

3 EEWF Engie = Eau et Electricité de Wallis et Futuna Engie