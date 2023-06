23/06/2023 - 08:15

Communiqué de presse

Et maintenant come-back de Vergnet en Australie

Ormes, le 23 juin 2023

Dans le cadre du volet « Reconquête » de son Plan 3R, le groupe opère un retour en Australie.

En effet, à la demande du Gouvernement Fédéral Australien, VERGNET sera présent au Salon All Energy Australie qui aura lieu à Melbourne les 25 et 26 octobre prochains.

Dans le cadre de ce salon, le plus grand rassemblement de professionnels des énergies renouvelables en Australie, VERGNET interviendra pour présenter ses solutions en matière d'énergies renouvelables.

VERGNET avait déjà installé, 3 éoliennes GEV MP-C à Coral Bay (côte Ouest de l'Australie) en 2007. Aujourd'hui, ce vaste pays, 14 fois plus grand que la France, constitue un marché propice au développement du groupe tant le contexte actuel est favorable aux énergies renouvelables : l'Australie se classe au 6e rang mondial pour l'attractivité de ses opportunités d'investissement et de déploiement dans le domaine des énergies renouvelables et ambitionne d'être dans le trio de tête des pays exportateurs d'énergies renouvelables.

Le pays s'affirme de plus en plus comme une puissance solaire de premier plan :

ramené à sa population, le pays était le plus grand producteur d'électricité solaire en 2021 avec 1 091 kilowattheures (kWh) d'énergie solaire par habitant.

6ème producteur mondial avec 28 milliards de kWh d'énergie solaire en 2021. Presque deux fois plus que la France, le Mexique, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas.

En matière d'énergie éolienne, la production a aussi augmenté en moyenne de 15 % par an au cours de la dernière décennie (source : Ministère du changement climatique, de l'énergie, de l'environnement et de l'eau - 2022).

Dans ce contexte, VERGNET fidèle à sa stratégie et à son positionnement entend bien se développer dans les segments de marché où ses solutions éoliennes, solaires et hybrides sont particulièrement adaptées en termes d'accès et de conditions climatiques :

Dans les zones isolées, multiples compte-tenu de l'étendue du territoire

Dans le secteur des mines, nombreuses grâce à une géologie exceptionnelle

Sur la côte cyclonique située au nord-ouest du pays

Dans les communautés aborigènes qui vivent souvent dans les terres agricoles

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet SA, « Nous sommes heureux d'avoir été sollicités par les autorités australiennes. Cela prouve la qualité de nos savoir-faire et de nos solutions. Nous réfléchissons à l'ouverture prochaine d'un bureau dans ce pays-continent car nous disposons des atouts nécessaires pour envisager de bonnes perspectives et assurer un développement favorable pour le groupe à moyen terme ».

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Fabricant français d'éoliennes de moyenne puissance et expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com