Le Japon, nouvelle terre de (re)conquête pour Vergnet

Ormes, le 20 juin 2023

Déjà présent dans plus de 50 pays, VERGNET déroule sa stratégie de développement dans le cadre de son Plan 3R avec pour objectif de conquérir de nouveaux projets dans des zones géographiques et des pays à fort potentiel.

Ainsi, le groupe entend se déployer à nouveau au Japon, pays dans lequel il avait déjà installé 7 éoliennes GEV MP-C entre 1997 et 2015, réparties sur plusieurs îles de l'archipel d'Okinawa, un archipel composé de plusieurs îlots situé à l'extrême sud du Japon.

Le contexte est actuellement très favorable aux énergies renouvelables car les autorités japonaises souhaitent accélérer l'implantation des éoliennes sur plusieurs îles du pays en parallèle de projets offshore.

Compte tenu de la nature sismique du Japon et du coût de production extrêmement élevé de l'électricité dans les archipels les plus éloignés des îles principales, VERGNET dispose de véritables opportunités grâce à son éolienne GEV MP-C, unique éolienne rabattable au monde, conçue et produite par le groupe.

VERGNET Pacific, la filiale du groupe dans la zone Asie-Océanie, intensifie donc ses activités de prospection et mène des discussions avec plusieurs grandes entreprises et opérateurs du secteur.

A ce jour, VERGNET Pacific a identifié sur les petites îles de l'archipel d'Okinawa un potentiel significatif d'éoliennes à installer en remplacement d'éoliennes concurrentes qui ne fonctionnent plus, notamment endommagées par des cyclones.

Concrètement, deux opportunités sont actuellement à l'étude et en négociation :

Un projet pour l'une des plus importantes entreprises japonaises du secteur du BTP : Offre de 10 éoliennes GEV MP-C , livrées au port de Naha à Okinawa, Prestations d'assistance technique et de mise en service de l'ensemble du parc .



Des discussions engagées avec Pacific Engineering Corporation, client historique de VERGNET au Japon, afin de signer un MOU (Memorandum of Understanding, terme anglo-saxon transposé en français par "lettre d'intention"), preuve de la volonté commune des deux partenaires de conclure un accord pour les prochaines années portant sur la livraison de pièces détachées et d'assistance technique à distance et sur site.

Ces projets devraient aboutir cet été et feront évidemment l'objet d'une nouvelle communication quant à leur conclusion.

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Fabricant français d'éoliennes de moyenne puissance et expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

