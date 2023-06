12/06/2023 - 08:15

Communiqué de presse

Un nouveau contrat d'un montant de 1,6 M€ pour Vergnet

à La Barbade

Ormes, le 12 juin 2023

La « Reconquête » opérée par VERGNET dans le cadre de son Plan 3R bat son plein.

Le 6 juin dernier, le groupe a reçu en son siège d'Ormes le dirigeant de Pavana Energy Ltd. et son équipe. A cette occasion, a été signé un contrat de fourniture, d'assistance au montage et de mise en service de 3 éoliennes de moyenne puissance pour un montant de 1,6 M€.

Située à Claybury, domaine à proximité de la ville de Redland, la puissance totale de la ferme éolienne est de 875 kW.

Il s'agit ici du deuxième projet porté par Pavana Energy Ltd. après la ferme éolienne de 4 MP-C de 275 kW chacune réalisée et mise en service en novembre dernier par VERGNET sur le lieu-dit Ashford Plantation et dont le contrat s'élevait à 2 M€.

Fortes de ces deux premières collaborations, Pavana Energy Ltd. et VERGNET ont pour ambition de développer ensemble un partenariat long terme, avec d'autres centrales éoliennes à venir.

Tout comme pour Ashford, le projet de Claybury est destiné à alimenter le réseau électrique de La Barbade ; les autorités de l'île ayant fixé des objectifs très ambitieux en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et menant pour ce faire une politique très volontariste en matière d'énergies renouvelables.

Pleinement satisfaites du premier projet, le choix de VERGNET pour l'installation de la centrale de Claybury s'est imposé « naturellement ». En effet, située en zone cyclonique, les équipements appropriés aux contraintes climatiques de La Barbade nécessitent des spécificités particulières. Grâce à une technologie unique au monde, le Groupe a développé depuis plusieurs années déjà une éolienne rabattable qui, en cas d'alerte cyclonique, permet d'abaisser l'éolienne en un temps record. Autres bénéfices : l'abaissement facilite la maintenance, l'entretien régulier et le nettoyage des pales au niveau du sol ce qui, au-delà de la praticité, génère une économie substantielle par rapport à une éolienne classique.

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet SA, « Nous sommes fiers et heureux d'avoir pu recevoir notre client à Ormes pour lui présenter nos équipes et nos infrastructures. Cette rencontre nous a permis d'évaluer son retour d'expérience, très positif, sur notre première collaboration. Et après plusieurs mois d'études et échanges, nous sommes ravis d'avoir été retenus pour ce second chantier, majeur pour l'indépendance énergétique de La Barbade. Bravo à l'ensemble des collaborateurs qui a œuvré pour la réussite de ce projet et encore merci à Pavana Energy Ldt. pour sa confiance. Notre partenariat ne fait que commencer… ».

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Fabricant français d'éoliennes de moyenne puissance et expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

