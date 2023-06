07/06/2023 - 18:40

Communiqué de presse

Résultats annuels 2022

Le redressement commence à porter ses fruits

Ormes, le 7 juin 2023

Points clés :

Un chiffre d'affaires de 19 092 k€ en augmentation de 20%

Un Ebitda de (14 075) k€

Une volonté stratégique d'opérer des régularisations à hauteur de 8 M€

Un redémarrage de plusieurs chantiers importants qui étaient à l'arrêt

Un carnet de commandes au 31/12/2022 de 69,7 M€ déjà signés pour les années 2023 à 2024 et un prévisionnel de production de 40 éoliennes

Des perspectives positives avec la signature de nouveaux contrats porteurs de marge sur tous les continents

Comptes consolidés annuels 2022 - Compte de résultat En k€ 31/12/2022 31/12/2021 CHIFFRE D'AFFAIRES 19 092 12 681 Produits d'exploitation 405 1 892 Achats consommés - 6 788 - 4 689 Charges de personnel - 8 654 - 9 213 Autres charges d'exploitation - 15 548 - 6 007 Impôts et taxes - 176 - 295 Dotations aux amortissements et provisions - 2 406 - 533 CHARGES D'EXPLOITATION - 33 572 - 20 737 RESULTAT D'EXPLOITATION - 14 075 - 6 164 RESULTAT FINANCIER - 5 156 - 381 RESULT.COURANT SOC.INT. - 19 231 - 6 545 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 1 073 17 Impôts sur les bénéfices - 135 - 42 RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES - 20 439 - 6 570 Quote part de résultat soc. M.E.Q. - - RESULTAT AVANT AMORTISSEMENT ECART ACQUISITION - 20 439 - 6 570 Amortissement écart d'acquisition - - RESULTAT ENSEMBLE CONSOLIDE - 20 439 - 6 570 Part revenant aux minoritaires - - RESULTAT NET GROUPE - 20 439 - 6 570

Pour Cyril Ledran, DG de VERGNET SA, « La nouvelle Direction a adopté depuis son arrivée, mi 2022, une approche plus rigoureuse et prudente dans sa gestion, sur la base de fondamentaux sains et solides pour les futurs exercices. Cela se traduit comptablement par 8 millions d'euros de régularisations. » Le chiffre d'affaires 2022, en nette progression, reflète le redémarrage des projets, conformément au plan de retournement 3R engagé depuis plusieurs mois. »

Après des années de tentatives de redressement infructueuses, VERGNET, sous l'impulsion d'une nouvelle équipe depuis septembre 2022 dirigée par Cyril Courtonne, Président du Conseil d'Administration, un Conseil d'Administration renouvelé (7 Administrateurs sur 8) et Cyril Ledran, Directeur Général, cherche à développer une entreprise plus conquérante et plus compétitive.

La stratégie de redressement initiée par le Plan 3R montre des signes clairs de réussite, et a permis de rétablir une croissance « significative » de son chiffre d'affaires pour l'année 2022 et des perspectives positives pour 2023.

Concrètement, VERGNET voit son chiffre d'affaires croître de 20% pour l'exercice 2022 avec 15 483 M€ (19,2 M€ - 3,6 M€ de régularisations) vs 12 681 M€ en 2021 et plus particulièrement avec une augmentation de 45% au second semestre 2022 vs 2021.

Dans les grandes lignes, ce plan 3R mis en œuvre dès le second semestre 2022 repose sur :

Une stratégie commerciale fondée sur l'ADN de la société et l'affirmation de sa mission génétique : contribuer à l'indépendance énergétique de ses clients.

Une nouvelle organisation avec plusieurs recrutements et la création de nouvelles directions (juridique, commercial, communication) autour de 4 zones géographiques (Europe, Asie/Océanie, Amériques et Afrique)

Un plan de redéploiement avec la reprise des projets stoppés en 2021 : 10 chantiers à relancer 14 Contrats de maintenance ou de repowering à réactiver

Un développement commercial intensif : Négociation de nouveaux contrats en Micronésie, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Barbade. Structuration et organisation de la filiale Vergnet do Brasil pour l'installation de fermes photovoltaïques



La conclusion des chantiers en portefeuille, première étape du Plan Stratégique 3R, a eu pour conséquence une dégradation de la marge brute : 52,3% du CA en 2022 vs 71% en 2021. Cet écart de 18 points correspond à une dégradation de la marge de 2 740 k€.

Le poste Autres achats et Charges Externes de 5 569 k€ (15 548 k€ - 9 979 k€ de régularisations) vs 7 004 k€ en 2021 constate une diminution de 1 435 k€ (soit une économie de 20%), à laquelle s'ajoute une baisse des coûts salariaux de 560 k€ qui compense partiellement la dégradation de la marge directe en portant le résultat d'exploitation de 8 471 k€ (14 074 k€ - 5 600 k€ de régularisations) vs 6 165 k€ à une dégradation de 745 k€ (5%).

Le résultat net de -12 437 k€ (20 439 k€ - 8 000 k€ de régularisations) est dégradé de 90% vs 2021 (6 572) k€ par l'augmentation des charges financières.

Les capitaux propres et autres fonds propres s'élèvent à (10 772) k€ au 31 décembre 2022 contre 2 558 k€ au 31 décembre 2021, pour un endettement financier moyen terme de 41 M€ au 31 décembre 2022 contre 32 M€ au 31 décembre 2021.

Le montant de la trésorerie active (disponibilités et VMP) s'élève à 3 M€ au 31 décembre 2022 vs 0,8 M€ au 31 décembre 2021.

La trésorerie nette au 31 décembre 2022 est positive et s'élève à hauteur de 3,9 M€ contre 1,2 M€.

La continuité d'exploitation est assurée au-delà des 12 prochains mois sur la base des hypothèses suivantes :

Trésorerie disponible à début 2023 : 3,9 M€

Carnet de commandes à fin mai 2023 de 50,8 M€

Ligne de financement obligataire NEGMA optionnelle disponible après tirages de 10,9 M€ à ce jour

Perspectives 2023

Le Plan 3R, dont les effets se font sentir depuis sa mise en œuvre, permet à la fois d'envisager l'avenir avec confiance et de conforter la mission de créateur vertueux d'indépendance énergétique du Groupe.

Au 31 décembre 2022, VERGNET disposait d'un carnet de commandes de 69,7 M€ déjà signés pour l'année 2023 et 2024 et un prévisionnel de production de 40 éoliennes.

Au premier semestre de l'année 2023, VERGNET a signé près de 18 M€ de nouvelles commandes pour des projets EPC. Ce développement commercial a été soutenu, pour les projets à l'export, par les banques BGFIBank, Banque de l'Orme (Caisse d'Épargne) et BCI en Nouvelle Calédonie.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer aux rapports et documents comptables disponibles sur le site internet de VERGNET.

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

