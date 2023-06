07/06/2023 - 18:55

Communiqué de presse

Mise à disposition des comptes et rapports financiers annuels 2022

Ormes, le 7 juin 2023

VERGNET annonce la mise à disposition des documents suivants :

Comptes sociaux au 31/12/2022

Comptes consolidés au 31/12/2022

Rapport de gestion

Rapport des commissaires aux comptes

Ce(s) document(s) ont été déposé le 7 juin auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et d'EURONEXT Growth et sont consultables dans la rubrique INVESTISSEURS du site Internet de la Société (www.vergnet.com).

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com