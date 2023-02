02/02/2023 - 08:35

Communiqué de presse

Le Groupe Vergnet développe et accroît son activité à Wallis & Futuna

et procède à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale de l'action de la société

Ormes, le 2 février 2023

Le plan 3R se déroule pour le mieux à Wallis & Futuna.

La filiale créée en 2022 se développe et accroît son activité sur ces territoires.

En effet, plusieurs projets ont été mis en service fin décembre 2022 conformément au planning prévu :

Mise en service de la centrale photovoltaïque de la cathédrale de Mata Utu

Mise en service de la centrale photovoltaïque de la Circonscription d'Uvea de Mata Utu

Mise en service de la centrale photovoltaïque du Palais Royal de Mata Utu

Vergnet a également déjà signé plusieurs contrats pour l'année 2023.

1er contrat : pour le Port de Wallis avec l'installation d'une centrale photovoltaïque sur toiture connectée au réseau BT en autoconsommation d'une puissance de 19.32 kWc.

Ce projet représente un chiffre d'affaires de 47 245€.

2ème contrat : pour la Direction des Finances Publiques à Wallis & Futuna, installation d'une centrale photovoltaïque sur toiture connectée au réseau BT en autoconsommation d'une puissance de 19.32 kWc.

Ce projet représente un chiffre d'affaires de 47 245€.

Pour ces deux contrats, le démarrage des chantiers vient de débuter.

3ème contrat : pour la Direction des Services de l'Agriculture de Wallis, installation d'une centrale photovoltaïque sur toiture connectée au réseau BT en autoconsommation d'une puissance de 15.64 kWc.

Ce projet représente un chiffre d'affaires de 41 448€.

4ème contrat : pour la Direction des Services de l'Agriculture de Futuna, installation d'une centrale photovoltaïque sur toiture connectée au réseau BT en autoconsommation d'une puissance de 18.4 kWc.

Ce projet représente un chiffre d'affaires de 46 011€.

5ème contrat : pour la résidence du Préfet, installation d'une centrale photovoltaïque sur toiture connectée au réseau BT en autoconsommation d'une puissance de 26.68 kWc.

Ce projet représente un chiffre d'affaires de 56 382€.

La programmation des chantiers concernant ces 3 derniers contrats est en cours de réalisation par le bureau d'études de Vergnet Pacific.

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet S.A, « ces contrats attestent du potentiel des îles en matière d'énergie renouvelable. Ils démontrent également le dynamisme, la compétence de nos équipes et leur capacité à proposer les solutions les plus adéquates à différents types de clients. Et d'autres projets sont actuellement en discussion ».

Par ailleurs, le Groupe Vergnet annonce que le Conseil d'administration de Vergnet S.A (« la Société ») a décidé lors de sa séance du 31 janvier 2023, faisant usage de la délégation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale des actionnaires, de procéder à une réduction du capital social par voie de minoration de la valeur nominale de ses actions.

La valeur nominale de chaque action de la Société est ainsi ramenée de 0,11 euro à 0,02 euro et le capital social à 48 557,68 euros.

Cette opération purement technique, n'a aucune incidence sur la valeur boursière des actions de la Société, ni sur le nombre d'actions en circulation. Ainsi, à l'issue de cette opération, le capital social de la Société demeure composé de 2 427 884 actions ordinaires.

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 60 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

