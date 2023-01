23/01/2023 - 18:35

Vergnet signe un avenant de 400 000 USD à son contrat

avec les États fédérés de Micronésie

Ormes, le 23 janvier 2023

Les effets du plan 3R se renforcent pour Vergnet dans la zone Asie-Océanie.

Fin 2022, un avenant au contrat initial concernant le projet de Yap a été conclu pour une valeur de 400 000 USD avec mise en vigueur immédiate.

Pour rappel, les deux projets de Yap et Kosrae, situés dans les États Fédérés de Micronésie, font partie d'un vaste programme de développement des énergies renouvelables dans le Pacifique déployé et financé par la Banque asiatique de développement.

Il s'agit de projets multi-source qui font appel à l'ensemble des expertises et solutions proposées par le Groupe. Des projets hybrides qui intègrent des installations solaires au sol et en toiture, des systèmes de stockage de l'énergie par batteries et des systèmes automatisés destinés à piloter, garantir et optimiser en temps réel l'ensemble de la production et du réseau électrique des deux îles.

Signés le 17 janvier 2022 entre le gouvernement de Micronésie et Vergnet, ces contrats sont entrés en vigueur le 12 juillet 2022 annonçant le lancement de deux années de mise en œuvre jusqu'à la mise en service des installations. Cette période sera suivie d'un programme de formation destiné à accompagner les deux fournisseurs d'électricité locaux dans leurs activités d'exploitation et de maintenance.

Déjà très présent dans cette région du Pacifique Nord, Vergnet s'inscrit un peu plus comme acteur majeur du développement durable local. Ce développement se poursuivra pour répondre aux objectifs fixés par le gouvernement de Micronésie d'atteindre 100% d'accès à l'électricité d'ici 2025 et de créer un mix énergétique avec plus de 60% d'énergies renouvelables à l'horizon 2027.

Spécifiquement, l'avenant concerne des ajouts au projet de Yap avec une mise à jour importante de l'Hybrid Wizard, un système de gestion de l'énergie et du Scada, un système de contrôle et d'acquisition de données en temps réel.

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet S.A, « Nous sommes fiers de la confiance accordée par le gouvernement de Micronésie. Cet avenant au contrat initial atteste de l'optimisation menée à travers le Plan 3R, et prouve la qualité de nos solutions ainsi que le savoir-faire de nos équipes. Il démontre également notre capacité à accompagner les territoires dans leur transition énergétique et leur maitrise des énergies renouvelables. Besoins qui ne manqueront pas de se renforcer dans les mois et années à venir ».

