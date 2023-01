16/01/2023 - 08:25

Premier Bilan du plan 3R lancé en 2022.

Les premiers résultats sont là

Ormes, le 16 janvier 2023

Vergnet dresse un premier bilan du plan stratégique 3R initié à l'été 2022 par la nouvelle Direction du groupe. Plan destiné à retrouver le chemin du développement et de la croissance afin de faire du Groupe, un leader français connu et reconnu sur le marché des énergies renouvelables.

En premier lieu, l'entreprise a renoué avec son ADN et sa mission génétique pour s'affirmer comme un « créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989 ».

Après 5 mois de mise en œuvre, force est de constater que le Plan 3R s'est concrétisé par de nombreuses initiatives, mesures et actions.

Concernant le volet « Renouveau » :

Une nouvelle organisation conçue pour renforcer l'efficacité commerciale et opérationnelle, l'innovation et la diversification des solutions proposées par Vergnet. Création de nouvelles Directions : Commerciale, Marketing/Communication et Juridique Arrivée de plusieurs collaboratrices et collaborateurs dans les différents sites du Groupe

Une nouvelle identité et un nouveau logo pour signifier clairement l'évolution de l'entreprise et sa volonté d'écrire une nouvelle page de son histoire.

Concernant le volet « Redynamisation » :

Rationalisation des filiales regroupées autour de 4 zones : Europe, Asie-Océanie, Afrique et Amériques

: Europe, Asie-Océanie, Afrique et Amériques Redémarrage de nombreux chantiers dont certains avaient pris beaucoup de retard dû à des facteurs internes et des raisons conjoncturelles externes (Covid, difficultés d'approvisionnement en matériaux…). Ainsi, notamment les projets d'Agadez au Niger, d'Ashford à La Barbade, d'Antigua, de Yap et Kosrae en Micronésie, de Prony et Mont Mau en Nouvelle-Calédonie ont été relancés et les équipes sont désormais en ordre de marche pour mener à bien l'avancement de ces chantiers.

Mise en service de plusieurs centrales photovoltaïques en Nouvelle-Calédonie, aux Fidji et sur les îles de Wallis et Futuna.

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet SA, « Il fallait opérer la renaissance de Vergnet. Pour cela, avec les équipes, nous avons défini une nouvelle vision stratégique, accompli une nécessaire restructuration financière, apaisé les tensions avec les fournisseurs, provoqué la remotivation des troupes, accéléré le redémarrage des chantiers. Nous l'avions dit et nous l'avons fait. Le travail est loin d'être achevé mais les premiers résultats sont là, l'entreprise est en mouvement et nous sommes mieux armés pour faire face aux challenges qui nous attendent »

Le bilan du Plan 3R sur le volet « Reconquête » (effets en termes financiers et commerciaux) est en cours d'analyse et sera annoncé dans les prochains jours.

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 553 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.fr