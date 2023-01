02/01/2023 - 18:05

Le site de production de Vergnet à Servian se diversifie et devient un centre de profits

Ormes, le 2 janvier 2023

L'organisation et la restructuration mises en œuvre au travers du Plan 3R concernent l'ensemble des entités du Groupe qui voient leurs activités se développer progressivement.

Ainsi, le site de production de Servian (près de Béziers) vient de conclure un contrat avec le chantier Outremer situé à La Grande Motte et spécialisé dans la construction de catamarans de croisière en composite de 45 à 60 pieds. Outremer fait partie du groupe Grand Large Yachting et compte aujourd'hui près de 400 catamarans issus du chantier qui flottent à travers le monde.

Le contrat porte sur l'industrialisation et la fabrication en petite série de pièces composites haute performance tout en carbone de 16m² qui équipent les catamarans modèle OY55 fleuron de la flotte Outremer.

Le montant de cette première production s'élève à 85K€ avec un objectif ambitieux de progression sur 2023.

Cette collaboration démontre le haut niveau de technicité et de spécialisation de Servian en matière de composite haute performance, matériau utilisé pour l'industrie éolienne, l'activité principale du site à ce jour.

Depuis 1998, Servian développe des pales de grande dimension destinées aux éoliennes en utilisant la technique d'infusion sous vide qui permet de standardiser la fabrication en assurant une grande qualité et en gagnant sur le poids des pièces.

Ainsi en près de 25 ans grâce à ses équipes, plus de 2000 pales de 6 à 30 mètres de longueur ont été produites, 500 tonnes de résine infusées mises en œuvre et 2000 tonnes de composite sont sorties des ateliers. Complémentairement à cette activité de production, Servian est également reconnu pour son expertise en matière de diagnostic et de réparation des pales dans le monde.

Fort d'un savoir-faire unique et de domaines d'expertises spécifiques et reconnus (infusion sous vide et collage structurel), le site de Servian a opéré une diversification vers le monde du nautisme, un marché en pleine expansion et au potentiel très élevé.

En effet, la demande croissante pour des bateaux catamarans compétitifs nécessite la fabrication de pièces haute performance que peu d'opérateurs sont capables de maîtriser et de produire en raison de la complexité des contraintes techniques et économiques.

Autre exemple de sa présence dans l'industrie nautique, Servian produit également des dérives sabre pour Catana Group, l'un des acteurs majeurs français centré sur la fabrication et la vente de catamarans.

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet SA, « Nous sommes fiers de la qualité et de la compétitivité des solutions proposées par nos équipes de Servian qui font du site l'un des meilleurs spécialistes des pièces composite haute performance dans le monde. Il dispose d'une forte crédibilité pour conquérir de nombreux marchés au-delà de l'éolien, devenir un véritable centre de profits et l'un des principaux contributeurs de la croissance de Vergnet ».

À suivre donc….

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 200 collaborateurs en 12 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

