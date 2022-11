14/11/2022 - 18:20

Vergnet passe au vert… turquoise

L'entreprise adopte une nouvelle identité visuelle

Ormes, le 14 novembre 2022

Le Plan 3R de Vergnet se poursuit.

Nouvelle illustration du renouveau initié depuis cet été, le Groupe se dote d'un nouveau logo et d'une nouvelle identité afin de signifier clairement l'évolution de l'entreprise.

Mouvement, ouverture et audace constituent les trois valeurs qui ont présidé à la conception de cette nouvelle identité.

Le caractère résolument créatif de la typographie repose sur la forme géométrique des lettres. La police, facilement lisible, chaleureuse et noble confère une personnalité unique et une identité affirmée au logo.

L'utilisation des lettres capitales renforce la dimension statutaire et volontariste de l'entreprise.

La couleur turquoise évoque les eaux claires, le fluide, l'ondulation et rappelle l'eau et l'air, les champs d'expertise naturels de Vergnet.

Elle suggère également la régénérescence, la transformation et le changement signifiant ainsi la redynamisation de l'entreprise comme la nécessaire transition énergétique à laquelle contribue Vergnet à travers ses solutions en matière d'éolien, de photovoltaïque, d'eau et de dispositifs hybrides.

Si elle tend vers un mix de bleu et de vert, la couleur retenue pour le logo n'en est pas moins originale et rompt avec les codes du secteur afin de créer une évidente différenciation.

Le signe graphique, une courbe, associé au nom de l'entreprise symbolise de manière stylisée l'idée à la fois d'une pale, d'une vague, d'un rayon solaire et les notions d'énergie et de vie.

Le dégradé de la couleur accentue le sentiment de mouvement et d'évolution.

Une nouvelle signature, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989“, accompagne le logo pour réaffirmer haut et fort l'ADN, les valeurs et la mission de Vergnet.

Pour Cyril Ledran, DG du Groupe, cette nouvelle identité est “le signe manifeste de l'évolution de la société et du positionnement résolument différent de Vergnet, une entreprise en mouvement, créative, profondément ouverte sur le monde et l'avenir et qui doit contribuer à la nécessaire transition énergétique. Et c'est ce que nous allons nous employer à réaliser avec toutes les équipes Vergnet à travers le monde.”

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 200 collaborateurs en 12 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

