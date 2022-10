20/10/2022 - 18:45

Agadez : le projet passe enfin à la vitesse supérieure

Ormes, le 20 octobre 2022

La redynamisation de Vergnet conformément au plan 3R se poursuit.

Le projet Agadez, un des plus grands projets hybrides d'Afrique et l'un des contrats les plus importants pour Vergnet, entre dans une nouvelle phase. En effet, le contrat signé en 2020 avait pris plusieurs mois de retard. La constitution d'une solide équipe dédiée à l'exécution de ce contrat, conduite par le nouveau Directeur des Opérations, a permis de redonner un nouveau départ à ce projet stratégique tant pour la ville d'Agadez que pour Vergnet.

Concrètement, les nouvelles mesures prises par l'équipe ont conduit à une accélération significative de l'avancement du chantier et la mise en fabrication des équipements majeurs (groupes électrogènes et panneaux photovoltaïques…).

Pour rappel, en été 2020, Vergnet remporte l'appel d'offres de la centrale électrique hybride d'Agadez, ville la plus importante du nord du Niger.

Le projet comprend un contrat EPC constitué de 18,9 MWc d'énergie photovoltaïque, de 3 groupes diesel de 2,6 MW et de 11,5MWh de stockage, associé à une période de maintenance de 2 ans.

En pleine croissance démographique et économique, Agadez voit ses besoins énergétiques augmenter significativement et souhaite améliorer et sécuriser à faible coût son approvisionnement électrique. D'autre part, la ville cherche à réduire sa concentration en carbone en intégrant l'énergie solaire dans son mix.

Des objectifs parfaitement en phase avec la mission de Vergnet qui consiste à favoriser l'indépendance énergétique de ceux qui en ont le plus besoin. Et ce faisant, ce projet, très attendu par la population, contribuera ainsi au développement économique et social de la ville.

La centrale Hybride proposée par Vergnet permettra donc d'améliorer la stabilité du réseau électrique, d'optimiser le coût du kWh et de diminuer les émissions de CO2.

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 200 collaborateurs en 12 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.fr