13/10/2022 - 18:10

Vergnet toujours plus engagé !

Cap sur la certification ISO 45001

Ormes, le 13 octobre 2022

La redynamisation de Vergnet est en marche.

Acteur français reconnu de l'énergie renouvelable, Vergnet s'affirme de plus en plus comme un groupe écoresponsable pour être toujours plus en phase avec son ADN et avec les grands enjeux sociétaux.

Pour rappel, début 2022 Vergnet a adhéré au « Pacte mondial des Nations Unies », en étant dans les 10 premières entreprises françaises et les 250 premières entreprises mondiales du secteur des énergies alternatives à avoir été admises.

Créé en 2000, le Pacte Mondial des Nations Unies est un mouvement mondial d'organisations engagées en faveur du développement durable. Il propose un cadre d'engagement qui s'articule autour de dix principes relatifs au respect des droits humains, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption.

VERGNET est également certifié ISO 9001 (système de management de la Qualité) ainsi que ISO 14001 (management environnemental), deux certifications majeures qui attestent à l'échelle internationale de la démarche globale de l'entreprise pour maitriser ses risques y compris environnementaux.

Et Vergnet ne compte pas s'arrêter là : conformément au Plan 3R, le plan stratégique de développement mené par la nouvelle direction, les équipes travaillent sur de nouvelles initiatives afin de démontrer l'engagement et l'implication de l'entreprise en termes de durabilité et de responsabilité, d'accroitre la compétitivité de ses offres et de répondre ainsi aux attentes de ses différents marchés.

Ainsi Vergnet souhaite compléter sa démarche vers une certification ISO 45001 : « Management de la santé et de la sécurité au travail » qui permettra d'offrir le package complet des systèmes de certification de managements exigés dans les appels d'offres internationaux. Un objectif qui démontre la volonté d'exemplarité d'une entreprise qui avance tout en restant fidèle à ses valeurs.

Pour Théophane Goubault, Directeur QHSE, « Avec cette prochaine étape, VERGNET complètera sa stratégie de prévention et maîtrise des risques qui lui sont indispensables pour pérenniser et sécuriser son activité en situations parfois très complexes au vu de son rayonnement international »

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet, « La reconnaissance par les Nations Unies, les certifications ISO 9001, 14001 et prochainement 45001 sont des motifs de fierté et de satisfaction. Cela récompense nos actions et conforte notre mission qui, depuis l'origine, vise à améliorer le quotidien de ceux qui vivent dans des conditions climatiques et géographiques difficiles en répondant à des besoins essentiels et en contribuant à leur indépendance énergétique. Elles constituent également des raisons supplémentaires de sélectionner les solutions de Vergnet car les donneurs d'ordre sont de plus en plus exigeants en matière de RSE »

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 200 collaborateurs en 12 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.