06/10/2022 - 18:05

Communiqué de presse

Un nouveau souffle chez Vergnet !

Mise en place d'une nouvelle organisation

Développement d'une nouvelle identité

Ormes, le 6 octobre 2022

Ça bouge chez Vergnet ! Le nouveau management du Groupe Vergnet, spécialiste de la production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), annonce ses premières mesures dans le cadre du Plan 3R qui vise à faire de l'entreprise un acteur de tout premier plan de ce secteur.

Pour générer des sources de croissance pérennes, une valorisation de son offre (Gamme/Circuits/ Services), et se différencier d'une concurrence de plus en plus atomisée, la société renoue avec son ADN et sa mission génétique : s'affirmer comme un créateur d'indépendance énergétique depuis 1989.

Par conséquent, Vergnet se dote d'une nouvelle organisation conçue pour renforcer l'efficacité commerciale et opérationnelle, l'innovation et la diversification de solutions proposées par Vergnet. Une organisation favorisant l'implication de chaque collaborateur et dans laquelle le rôle de chacun est clairement identifié.

Concrètement, la transformation voulue par la nouvelle Direction Générale s'articule autour de trois premières initiatives structurantes.

1/ Création de nouvelles directions

Une Direction “Business Developpment” dont l'objectif est de faire émerger de nouveaux secteurs d'activité

Une Direction “Commerciale” chargée de la fidélisation et de la conquête de nouveaux territoires

Une Direction “Marketing et Communication” destinée à accroître la visibilité et l'attractivité de Vergnet

Une Direction “Juridique” pour finaliser les contentieux et sécuriser les relations contractuelles avec les différents partenaires et clients de l'entreprise

2/ Rationalisation des filiales

Les différents pays sont regroupés autour de 4 zones clairement définies, une organisation fondée sur la profonde expertise de l'entreprise et l'expérience réussie de sa filiale Vergnet Pacifique, tête de pont de la zone Asie, qui infusera dans la société.

Vergnet Europe

Vergnet Asie-Océanie

Vergnet Afrique

Vergnet Amériques

3/ Nouvelle identité

Par ailleurs, afin de signifier clairement la nouvelle dynamique de la société, une nouvelle identité est en cours de développement et devrait être rendue publique dans les toutes prochaines semaines.

Pour Cyril Ledran, Directeur Général de Vergnet : « Vergnet est en ordre de marche. Ces évolutions interviennent dans un contexte de mutation et de redynamisation de l'entreprise et permettront de réaliser son ambition ainsi que de prendre une part encore plus visible dans un environnement économique en constant développement pour les énergies renouvelables. »

D'autres nouvelles relatives à la mise en place du plan 3R seront annoncées prochainement.

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 200 collaborateurs en 12 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.fr