14/09/2022 - 18:20

Assemblée générale extraordinaire :

Les actionnaires, parties prenantes de la vie de notre Groupe

Ormes, le 14 septembre 2022 - Le Groupe Vergnet rappelle que l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à Ormes le 21 septembre 2022 sera un rendez-vous privilégié des actionnaires. En effet cette Assemblée générale vous permettra d'être informé sur le bilan effectué par la nouvelle direction en lien avec le conseil d'administration, la stratégie et les perspectives à court et moyen terme du Groupe. Elle vous donne l'opportunité d'échanger avec les dirigeants et de voter les résolutions proposées par l'entreprise nécessaires à son bon fonctionnement et à son avenir.

SI vous souhaitez que le groupe puisse aborder son futur avec ambition nous serons ravis de vous voir lors de cette rencontre ou de recevoir vos bulletins de vote, ou votre pouvoir, démontrant ainsi votre attachement à notre projet commun.

