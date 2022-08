22/08/2022 - 18:00

Ormes, le 22 août 2022 - Le Groupe Vergnet annonce la fin du contrat de financement conclu, le 28 avril 2022 avec Global Corporate Finance Opportunities 13 (l'« Investisseur »), entité affiliée à Alpha Blue Ocean, société d'investissement spécialisée dans la fourniture de financements flexibles liés au capital.

Ce contrat d'émission et de souscription de bons d'émission (« BE », « Bons d'Émission » ou « BEOCEANE- BSA ») d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (« OCEANE ») avec bons de souscription d'actions attachés (« BSA », ensemble avec les OCEANE, les « OCEANE-BSA ») portait sur un montant nominal maximum total de six millions d'euros (6.000.000 €) réservés au bénéfice de l'Investisseur.

D'un commun accord entre le Groupe Vergnet et Global Corporate Finance Opportunities 13, ce contrat de financement a pris fin après qu'une seule tranche de 2 millions d'euros (2.000.000 €) ait été accordée.

Cyril Ledran, Directeur Général du Groupe Vergnet, indique : « Nous vous informons aujourd'hui de la fin du contrat de financement avec GCFO 13. Cette ligne de financement a permis au Groupe Vergnet de répondre, de manière rapide et intelligente, aux besoins financiers impérieux du premier semestre. Cet apport en fonds propres a donné la possibilité au management et aux collaborateurs du Groupe Vergnet de se focaliser sereinement sur un plan stratégique réaliste et pérenne. Celui-ci ainsi que le nouveau plan de financement indispensable à sa réalisation seront dévoilés en septembre 2022 et traceront une nouvelle route crédible et ambitieuse. L'industrie « Verte » Française doit devenir un catalyseur des moyens humains et financiers pour permettre le développement d'une énergie indépendante et propre».

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 200 collaborateurs en 12 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

