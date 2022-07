29/07/2022 - 18:20

UN CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2022 QUASIMENT STABLE A 6,5M€

Une excellente performance de la région Pacifique (+57,5%)

Un net recul de la région Europe (-44,6%)

Un carnet de commandes de 72m€ à la fin du premier semestre 2022 (vs 38m€ fin 2021)

Ormes, le 29 juillet 2022

Chiffre d'affaires* (K€) S1-2021 S1-2022 Variation 2022/2021 EUROPE 3 280 1 817 -44.6% PACIFIQUE 2 417 3 806 57.5% AFRIQUE & OCEAN INDIEN 720 698 -3.0% AMERIQUES ET CARAÏBES 115 176 53.4% GROUPE 6 532 6 498 -0.5% *: CA par origine de facturation

Le chiffre d'affaires semestriel consolidé du groupe Vergnet est quasiment stable (-0,5%) à 6 498k€ (vs 6 532k€ au S1 2021). Il est marqué par un fort contraste entre une zone Pacifique en très forte croissance (+57,5% vs S1 2021) et un chiffre d'affaires constaté par Vergnet en Europe en recul (-44,6% vs S1 2021).

La croissance du chiffre d'affaires de la zone Pacifique est portée par le repowering progressif d'anciennes éoliennes Vergnet exploitées par Engie et par la bonne santé du photovoltaïque à la fois public et privé. Du fait de sa forte croissance, cette filiale ne rencontre pas de problèmes pour se faire financer et obtenir ses garanties bancaires.

Le recul du chiffre d'affaires de la zone Europe est en grande partie lié à la situation financière du groupe qui a rencontré des difficultés à obtenir des garanties bancaires pour son territoire tandis que certains chantiers ont pris du retard. Malgré cela, Vergnet continue à prendre des commandes en zone Europe et à recevoir des cautions avec des contregaranties de la BPI, notamment pour les projets du Niger (Agadez) et de Micronésie (Yap et Kosrae). L'obtention de garanties financières s'est améliorée durant le semestre.

Le carnet de commandes a significativement progressé et s'élève à 72m€ à la fin du premier semestre 2022 (vs 38m€ fin 2021). Ceci s'explique notamment par un complément de commandes sur le projet du Niger (Agadez) pour 15m€, une nouvelle commande de 11,3m€ en nouvelle Calédonie pour la rénovation des éoliennes d'Engie et par les projets en Micronésie (Yap et Kosrae) pour 6,2m€.

Perspectives sur l'exercice 2022

Comme annoncé le 18 juillet, lors du changement de gouvernance, un audit des comptes et plus particulièrement du budget de l'exercice en cours validé par l'ancien PDG est en cours de réalisation.

Même si des éléments positifs existent comme en témoigne l'évolution du carnet de commandes, la prévision d'un chiffre d'affaires de 30m€ sur l'exercice ne semble pas réaliste.

Perspectives à moyen terme

Le nouveau management travaille également à l'élaboration d'une nouvelle organisation et d'une stratégie rentable et durable reposant sur l'ADN de Vergnet, notamment sur son expertise technologique dans un environnement favorable aux énergies renouvelables.

Le nouveau conseil d'administration soutient ces évolutions et participe activement à l'élaboration de cette nouvelle stratégie.

Prochain rendez-vous

Publication des résultats semestriels : 27 octobre, après bourse

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 200 collaborateurs en 12 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.