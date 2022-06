16/06/2022 - 18:10

Le contrat Agadez (Niger) est entré en phase d'exécution opérationnelle

Les premières ventes de l'ECHLO.2 sont intervenues

L'empreinte territoriale de VERGNET s'élargit

L'arbitrage international en paiement des factures sur l'Ethiopie

devrait être rendu durant l'été

Le contentieux NYSTA est définitivement éteint

Ormes, le 16 Juin 2022

Si l'exercice 2021 a été très difficile pour le Groupe VERGNET du fait de la crise sanitaire et des conséquences de la sortie de crise (hausses extravagantes de prix de revient, perturbations de la supply chain, notamment), 2022 se présente sous de meilleurs auspices, même si certains facteurs sont rémanents.

1. Le contrat d'Agadez (Niger) est enfin entré en phase d'exécution opérationnelle

Ce contrat, signé début 2021 par un groupement composé de VERGNET (chef de file), Sterling et Wilson, et SNS (partenaire local), a connu de nombreuses modifications tout au long de l'année 2021 : composition du groupement (départ de Sterling et Wilson, entrainant l'élargissement du champ de prestations de VERGNET à 24,9 M€), évolutions contractuelles (prix, mode de paiement, montant de l'acompte), montant des garanties, notamment.

Fin 2021, les cautions réajustées de BGFI (7,5 M€) ont été obtenues. Par suite de difficultés administratives, elles n'ont toutefois été mises en place que début mai dernier, décalant de plusieurs mois la mise en exécution opérationnelle du contrat. Celle-ci est maintenant effective.

Ce décalage dans le temps va impacter le chiffre d'affaires annuel consolidé de 2022, qui devrait se situer autour de 30 M€, comme indiqué dans le communiqué de clôture des comptes du 27 avril 2022. Le complément sera constaté en 2023, le contrat courant sur les deux exercices 2022 et 2023, pour un chiffre d'affaires total de 24,9 M€ pour VERGNET.

2. Les premières ventes de l'ECHLO 2 sont intervenues

Alors que l'ECHLO.2 doit passer, en 2022, au stade industriel, des premières ventes viennent d'intervenir, pour cinq exemplaires en Afrique et à Wallis et Futuna.

L'objectif ambitieux, pour l'année, est d'une trentaine de ventes, volume pour lequel VERGNET dispose déjà des équipements électroniques nécessaires. La disponibilité de ces équipements est, en effet, encore compliquée.

Plusieurs ECHLO.2 sont aujourd'hui en démonstration dans les filiales intéressées du Groupe et l'équipement sera présenté dans divers salons (humanitaires, survivalistes, institutionnels) d'ici la fin de l'année. Pour 2023, l'objectif de vente est d'une centaine d'appareils.

3. L'empreinte territoriale de VERGNET s'élargit

Dans la zone Pacifique, outre le développement rapide de VERGNET Pacific en Nouvelle-Calédonie, celle-ci rayonne sur l'ensemble de la zone Pacifique, à Wallis et Futuna (filiale créée, lauréate d'un marché de fourniture en éclairage public), à Fidji, en Polynésie française.

Au Brésil, où VERGNET do Brasil vient de signer un contrat d'engineering et de certification environnementale pour trois futures centrales solaires (contrat de 300 k€).

4. L'arbitrage international en paiement des factures sur l'Ethiopie devrait être rendu durant l'été

Cet arbitrage, introduit par VERGNET en 2020 afin d'obtenir le règlement de factures impayées importantes, a requis des efforts conséquents des équipes de VERGNET et de nos conseils.

La procédure est terminée et la décision d'arbitrage devrait être rendue durant l'été. Il s'agit d'un enjeu financier très significatif pour VERGNET.

5. Le contentieux NYSTA est définitivement éteint

S'agissant de l'assignation lancée fin 2018 par New York State Thruway Authority (NYSTA) contre VERGNET, nous avons eu la grande satisfaction d'obtenir de la Cour d'Albany (Etat de New-York) d'être entièrement dégagés de toute responsabilité. Cette décision est définitive, NYSTA n'ayant pas fait appel.

Ceci dégage définitivement VERGNET d'une exposition de 8,4 M€.