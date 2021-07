29/07/2021 - 18:00

Un chiffre d'affaires en croissance de 12,7%

Des confirmations stratégiques en matière commerciale

et de recherche et développement

Ormes, le 29 juillet 2021

Chiffre d'affaires du premier semestre 2021 : 6,5 M€ (5,8 M€ en 2020)

Le chiffre d'affaires du premier semestre est traditionnellement faible chez VERGNET, du fait notamment de la spécificité des activités d'EPC (Engineering Procurement Construction).

En 2021, ce semestre est encore marqué par les conséquences de la pandémie de COVID-19. Même si la période n'a pas été marquée par un arrêt de la production, comme en 2020, l'entreprise doit s'adapter à de nouvelles conditions avec ses fournisseurs, à l'augmentation drastique des prix du transport maritime et des fournitures, aux restrictions sanitaires encore présentes dans plusieurs régions du monde, aux perturbations parfois majeures dans l'exécution de certains contrats en 2020.

Au plan opérationnel, les contrats actifs en termes de contribution au chiffre d'affaires sont Prony 2 (repowering en Nouvelle-Calédonie), Ashford (installation de 4 éoliennes à la Barbade), puis à un degré moindre ce semestre, Antigua et Barbuda, et le contrat tchadien d'Amdjarass.

Par ailleurs, VERGNET Pacific poursuit sa montée en puissance, avec une contribution au chiffre d'affaires semestriel de 2,4 M€ ; ce semestre enregistre, en outre, 0,4 M€ de chiffre d'affaires de contribution de SOTAFRIC, entrée dans le Groupe VERGNET en janvier 2021.

Des confirmations stratégiques nombreuses et importantes

Au plan stratégique et commercial, la décentralisation initiée en 2019 porte ses fruits et VERGNET élargit son empreinte géographique par la création de nouvelles filiales, décidées au vu des perspectives commerciales des territoires.

Ainsi, la filiale VERGNET Do Brasil, a-t-elle été créée en mai 2021, et la filiale de Wallis et Futuna est-elle en cours de création. D'autres projets de filiales sont à l'étude.

Le carnet de commandes reste à un niveau élevé et les perspectives commerciales sont excellentes.

Au-delà, VERGNET Pacific a été déclaré lauréat d'un appel à projet pour une centrale photovoltaïque à Ouvéa (Nouvelle-Calédonie). Cette opération est la première application de la stratégie de VERGNET consistant à dépasser la seule construction et installation de la centrale pour entrer dans la détention et l'exploitation de celle-ci (IPP : Independant Power Producer). Un tour de table sera constitué à cette fin, dont le Groupe détiendra une part significative, la taille modérée de l'opération (784 kWc) en faisant un excellent terrain pour VERGNET.

Pour ce qui est de la poursuite de la Recherche et Développement, le Groupe progresse dans la conception de sa nouvelle éolienne. Celle-ci fera l'objet d'une communication spécifique à l'automne prochain. Une marche importante vient d'être franchie : le bureau d'études allemand AEROVIDE (ex Aerodyn), indépendant et leader mondial spécialisé dans la conception d'éoliennes vient de confirmer la faisabilité de la machine entièrement conçue par les services de VERGNET. Ceci nous permet de passer au stade de la conception détaillée.

S'agissant du système ECHLO 2, système nomade de potabilisation de l'eau et de désinfection, les tests en vraie grandeur se dérouleront en août et septembre, avant de lancer l'industrialisation.

Enfin, le projet PHOENIX de collecte de données et de digitalisation des processus opérationnels se poursuit.

Sur le plan managérial, VERGNET confirme son statut d'entreprise écoresponsable en voyant son système de management environnemental reconnu par la certification à la norme internationale ISO 14001. En cette période où les questions environnementales, la transition écologique, le réchauffement climatique, les pénuries d'énergie font l'actualité, cette démarche volontaire souligne la fidélité de VERGNET à ses racines d'entreprise à même de proposer des solutions d'énergies renouvelables, base du développement économique local.

En outre, VERGNET a vu renouveler sa certification ISO 9001 (qualité).

Sur le plan financier enfin, la reconstitution d'un pool de garants bancaires reste une priorité, le Groupe ayant besoin de garanties pour l'exécution de ses contrats, tant en trésorerie qu'en garanties de bonne exécution. D'ores et déjà, trois banques ont manifesté leur intérêt à participer à ce pool de garanties ; des démarches sont en cours pour y associer une quatrième banque afin de compléter ce pool.

La trésorerie du Groupe a été soutenue par les tirages (à date, 4 tirages de 1 M€ chacun) de la ligne de financement souscrite auprès de Park Capital. En l'état actuel des choses, VERGNET compte poursuivre ces concours.

*

En conclusion, après ce semestre de transition post pandémie, l'année en cours devrait se traduire par le lancement d'ici fin 2021 de l'important contrat d'Agadez au Niger en cours de renégociation, ainsi que par la reprise de l'exécution du contrat de l'extension de la centrale d'Amdjarass au Tchad, suspendue pendant plus d'un an. L'activité du Groupe devrait donc reprendre sur un rythme conforme aux attentes telles qu'elles se présentaient avant l'irruption de la pandémie et de ses conséquences.

*

* *