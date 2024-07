24/07/2024 - 18:00

impactée par la dégradation du marché de la GSB depuis le 3 ème trimestre 2023 et l'effet

de base lié à la livraison de caméras pour une enseigne européenne au 1 er semestre 2023

trimestre 2023 et l'effet de base lié à la livraison de caméras pour une enseigne européenne au 1 semestre 2023 recul de -9% de l'activité hors ces livraisons ponctuelles, conforme à la tendance du marché

Division Cabasse Audio :

pénalisée par le lancement décalé à fin juin de THE PEARL MYUKI ainsi que par la baisse de l'activité aux États-Unis et Corée du Sud

croissance de +9% de l'activité hors ces deux géographies

Perspectives

Chiffre d'affaires annuel 2024 attendu en recul plus limité qu'au 1 er semestre

semestre Amélioration visée des taux de marge brute au sein des deux divisions en 2024

Plan de réduction des coûts de l'ordre de -15% sur chacune des activités avec des

premiers effets au cours du 2 nd semestre 2024 et effectif en année pleine en 2025

premiers effets au cours du 2 semestre 2024 et effectif en année pleine en 2025 Gain d'un appel d'offre majeur auprès d'une importante centrale de bricolage : démarrage des livraisons à compter de 2025

Renouvellement majeur des gammes pour la Smart Home avec plein effet en 2025

VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2024

(non audité) pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024.

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 1er semestre 2023 1er semestre 2024 Variation Chiffre d'affaires 11 934 10 137 -15% Chacon & DiO Home 7 923 6 528 -18% Cabasse Audio 4 012 3 609 -10%

Au 1er semestre de son exercice 2024, le chiffre d'affaires de VEOM Group s'est établi à 10,1 M€, en repli de -15%, dans un contexte de marché toujours difficile, avec une demande dans le retail très ralentie.

Activité du 1er semestre 2024 par division

À l'issue du 1er semestre 2024, la division Chacon & DiO Home a enregistré un chiffre d'affaires de 6,5 M€, en repli de -18% par rapport au 1er semestre 2023, qui était marqué par des livraisons de produits de Sécurité-Vidéo protection (caméras) en marque distributeur pour le compte d'une grande enseigne européenne d'équipements pour la maison.

Hors impact de ces livraisons ponctuelles l'an dernier, les ventes semestrielles 2024 auraient affiché un repli de -9%, conforme à la tendance globale du marché de la GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) depuis mi-2023.

VEOM Group travaille depuis deux années au renouvellement de ses gammes en domotiques, de visiophones et de caméras en Sécurité-Vidéo, et devrait recueillir le fruit de ces nouveaux produits à compter de l'exercice 2025.

La division Cabasse Audio a pour sa part enregistré un chiffre d'affaires de 3,6 M€ à l'issue du semestre, en recul de -10%.

Après un bon début d'exercice 2024 (+4% de croissance au 1er trimestre), Cabasse a été pénalisé au 2ème trimestre par :

le lancement décalé à fin juin de la nouvelle enceinte THE PEARL MYUKI, qui n'a donc pas contribué au chiffre d'affaires sur la période, contrairement à l'an dernier où Cabasse avait pleinement tiré profit du lancement commercial de l'enceinte RIALTO sur l'ensemble du 1er semestre 2023, et ; la baisse d'activité à l'export, principalement liée à des niveaux de stocks élevés chez les distributeurs aux États-Unis et en Corée du Sud, marchés internationaux clés de Cabasse, couplée à un effet de base important sur ces géographies. Au total, ces deux pays représentent un manque à gagner de 0,7 M€ de chiffre d'affaires sur la période par rapport à l'an dernier. Hors ces deux géographies, le chiffre d'affaires semestriel de Cabasse aurait enregistré une croissance de +9% sur la période.

Lancement de nouveaux produits pour la Smart Home et le Luxury Audio

L'innovation et la R&D demeurent au cœur de la stratégie de VEOM Group, avec un focus constant sur le développement de nouveaux produits, à la fois pour la Smart Home et dans le Luxury Audio.

L'année 2024 a d'ores et déjà été couronnée par le lancement de THE PEARL MYUKI dans l'univers du Luxury Audio ainsi que de deux nouveaux modules qui viennent enrichir la gamme DiO Connect pour la Smart Home.

THE PEARL MYUKI, nouvelle enceinte active connectée haute résolution sur batterie ultra-portable, & ultra-puissante de la Collection THE PEARL,

a rapidement suscité l'intérêt des audiophiles, qui s'est traduit par un nombre record de précommandes depuis le lancement de la gamme THE PEARL en 2018. Ce succès souligne l'attrait continu de Cabasse et sa capacité à innover dans le segment Luxury du marché du Wireless Home Audio.

VEOM Group annonce également le lancement de la DIOCAM-RE02-4G, une caméra de surveillance 4G autonome, conçue pour répondre aux besoins des particuliers et des professionnels dans des zones sans accès à internet ou à l'électricité.

Cette solution innovante intègre un panneau solaire, une batterie longue durée, et une carte SIM Orange avec 2 Go inclus. Offrant une résolution Ultra-HD 3 mégapixels, une vision nocturne, et une rotation à 350°, cette nouvelle caméra sans fil représente une solution complète pour la surveillance à distance de résidences secondaires, de chantiers, ou d'exploitations agricoles. Les utilisateurs bénéficieront d'une connexion 4G LTE immédiate et fiable pour une surveillance sans interruption, avec une transmission rapide et stable des données, permettant un accès en temps réel aux images et aux vidéos depuis le smartphone ou tablette.

Perspectives

La division Chacon & DiO Home mise sur l'innovation et l'élargissement de sa gamme de produits Smart Home pour saisir les opportunités de croissance dès la reprise du marché de l'équipement de la maison. Le lancement et la commercialisation de nouvelles gammes de produits tout au long de l'exercice 2024 contribuera à l'amélioration du taux de marge brute de la division et à une croissance des ventes dynamique dès 2025.

En outre, la division Chacon & DiO Home vient de remporter un appel d'offre majeur auprès d'une importante centrale de bricolage européenne pour la livraison de produits de domotique et de vidéo sécurité pour la Smart Home. Le gain de cet appel d'offres va représenter un chiffre d'affaires annuel significatif à compter de 2025.

Dans le cadre de l'élargissement de sa gamme de produits Luxury Wireless Audio, et disposant aujourd'hui d'un bilan renforcé à la suite de l'augmentation de capital réalisée en 2024, la division Cabasse Audio entend quant à elle lancer un nouveau produit au 2nd semestre 2024. La société a déjà dévoilé THE PEARL MYUKI, la nouvelle enceinte active connectée haute résolution ultra portable et ultra puissante, en mai 2024 à l'occasion du salon international High End à Munich.

Sur l'ensemble de l'exercice, VEOM Group vise un chiffre d'affaires annuel en recul plus limité qu'au 1er semestre 2024, et une évolution plus favorable de son taux de marge brute soutenu par les ventes issues des nouveaux produits pour la Smart Home et ceux de la gamme Luxury Wireless Audio, ainsi que de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique avec la grande maison de luxe. À ce titre, le développement d'un nouveau produit pour cette même maison de luxe vient d'être confirmé pour 2025.

Enfin, afin de poursuivre l'amélioration de sa rentabilité, VEOM Group a mis en œuvre au sein de ses deux divisions un plan de réduction des coûts de l'ordre de -15%, soit un montant annuel de l'ordre de 1,7 M€, qui commencera à se matérialiser au cours du 2nd semestre 2024 et sera pleinement effectif sur la totalité de l'exercice 2025.

Agenda financier 2024

Publication Date Résultats semestriels 2024 Mardi 24 septembre 2024 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024 Mardi 29 octobre 2024 Chiffre d'affaires annuel 2024 Mardi 4 février 2025 Résultats annuels 2024 Mercredi 23 avril 2025

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Annexe : chiffre d'affaires de VEOM Group au 2ème trimestre 2024