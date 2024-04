29/04/2024 - 18:05

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 : 5,7 M€

Division Chacon & DiO Home : repli de -18% de ventes, impactées par le renouvellement des gammes de produits de domotique et un marché de la GSB toujours difficile

à la croissance déjà matérialisé au 4ème trimestre 2023

Confirmation des perspectives 2024

Chacon & DiO Home : renouvellement des gammes domotique, visiophones et caméras en 2024, fruit de deux années de développements par DiO

Objectif d'amélioration significative de l'EBITDA en 2024, accéléré par la mise en œuvre du plan d'optimisation des coûts de -15%

VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2024 (non audité) pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024.

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 1er trimestre 2023 1er trimestre 2024 Variation Chiffre d'affaires 6 351 5 709 -10% Chacon & DiO Home 4 143 3 409 -18% Cabasse Audio 2 208 2 300 +4%

Au 1er trimestre de son exercice 2024, VEOM Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 5,7 M€, en recul de -10% par rapport au 1er trimestre 2023.

Activité du 1er trimestre 2024 par division

La division Chacon & DiO Home a enregistré un chiffre d'affaires de 3,4 M€ au 1er trimestre 2024, en repli de -18% par rapport au 1er trimestre 2023 qui représentait une base de comparaison exigeante (+8% de croissance), avec notamment les lancements fin 2022 des nouvelles caméras WiFi sans-fil.

Outre cet effet de base important et l'impact du renouvellement des gammes des produits de domotique, la division pâtit du recul persistant en 2024 du marché de la GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) avec une baisse de la demande dans le retail.

La division Cabasse Audio a débuté l'année 2024 en croissance, avec un chiffre d'affaires consolidé de 2,3 M€ au 1er trimestre, en progression de +4% par rapport à l'an dernier, confirmant le retour à la croissance déjà matérialisé au 4ème trimestre 2023.

Dans le sillage de la fin d'année 2023, le début d'exercice a bénéficié de l'effet de la poursuite des livraisons des solutions audio hautes performances dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique conclu avec une grande maison de luxe.

DiO Connect : nouvelles avancées pour la Smart Home en 2024

L'un des principaux moteurs de la croissance de VEOM Group demeure son engagement constant envers l'innovation et ses efforts soutenus en R&D pour développer de nouveaux produits, tant dans l'univers de la Smart Home que dans celui du Luxury Audio.

Dans ce contexte, l'année 2024 a d'ores et déjà été marquée par le lancement de deux nouveaux modules qui viennent enrichir la gamme DiO Connect, relative à la Smart Home.

En s'appuyant sur le succès de ses interrupteurs connectés Rev Shutter, DiO a sorti un micromodule connecté qui permet de rendre les volets électriques pilotables et connectés sans avoir à changer d'interrupteurs. Grâce à la combinaison de la commande locale et du contrôle à distance via l'application DiO One en WiFi, les utilisateurs peuvent désormais contrôler leurs volets où qu'ils soient et à tout moment, offrant ainsi une gestion personnalisée et intuitive de leurs maisons.

DiO complète également sa gamme DiO Connect avec le micromodule connecté d'éclairage REV-LIGHT-MOD, qui permet de rendre facilement intelligents les luminaires en combinant la commande locale via radio et le contrôle à distance via WiFi. Sans avoir à changer d'interrupteurs, les utilisateurs peuvent désormais contrôler leurs lumières où qu'ils soient et à tout moment grâce à l'application DiO One. Avec des fonctionnalités telles que la gestion des horaires, la simulation de présence et le contrôle vocal via Alexa et Google Home, DiO Connect offre une expérience d'éclairage intelligente et personnalisée pour chaque foyer.

Perspectives

En accélérant la commercialisation de nouveaux modules et solutions pour la Smart Home, la division Chacon & DiO Home entend renouer avec la croissance dès le rebond du marché de la GSB. Les renouvellements des gammes de produits au fur et à mesure de l'année 2024 contribueront à l'amélioration du taux de marge brute du groupe sur l'exercice.

Après une année 2023 en net recul, fortement impactée par un environnement de marché complexe, la division Cabasse Audio a inversé la tendance fin 2023 et a enregistré un second trimestre consécutif de croissance début 2024.

Consécutivement à l'augmentation de capital réalisée en mars 2024, Cabasse Audio dispose aujourd'hui d'un bilan renforcé et de moyens financiers sécurisant son horizon de trésorerie à plus de douze mois, lui permettant de poursuivre l'élargissement de sa gamme Luxury Wireless Audio. Dans cette optique, la société entend lancer deux nouveaux produits majeurs qui viendront étendre cette gamme, dont un dès le 2ème trimestre 2024 à l'occasion de l'édition 2024 du salon international High End à Munich qui se déroule du 9 au 12 mai 2024.

Poursuite de l'amélioration de la rentabilité en 2024 : plan de réduction des coûts de -15%

Fort de la montée en gamme de ses deux divisions, VEOM Group vise de renouer en 2024 avec une croissance de son activité, à un rythme qui sera conditionné par l'évolution du contexte économique et notamment de la consommation dans le retail.

En 2024, le Groupe entend poursuivre la progression de la marge brute au sein de ses deux divisions et améliorer significativement son EBITDA, accéléré par la mise en place d'un plan de réduction des coûts d'environ -15%, dont les premiers effets se matérialiseront au 2nd semestre 2024, et seront pleinement effectifs sur l'exercice 2025.

Agenda financier 2024

Publication Date Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2024 Mercredi 24 juillet 2024 Résultats semestriels 2024 Mardi 24 septembre 2024 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024 Mardi 29 octobre 2024 Chiffre d'affaires annuel 2024 Mardi 4 février 2025 Résultats annuels 2024 Mercredi 23 avril 2025

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : VEOM Group

Code ISIN : FR0013530102

Code mnémonique : ALVG

Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033

Plus d'informations sur VEOMgroup.com