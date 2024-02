05/02/2024 - 18:00

Division Chacon & DIO Home : fort effet de base au 4 ème trimestre 2023 dû au déploiement de produits de Sécurité-Vidéo protection pour une enseigne européenne en 2022

: rebond en fin d'année (+7%), avec la montée en puissance des livraisons dans le cadre de l'accord de partenariat

de marque et d'ingénierie acoustique avec une grande maison de luxe

Amélioration confirmée des taux de marge brute des deux divisions de VEOM Group en 2023

VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires annuel consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 2022 2023 Variation Chiffre d'affaires 28 230 25 027 -11% Chacon & DIO Home 18 126 15 735 -13% Cabasse Audio 10 105 9 292 -8%

Depuis le 1er janvier 2023, la division Home & Technologies est comptabilisée avec celle de la division Chacon & DIO Home. En 2022, la division Home & Technologies avait réalisé un chiffre d'affaires de 552 K€.

Au 4ème trimestre de son exercice 2023, VEOM Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,3 M€, en recul de -19%.

VEOM Group a notamment été pénalisé par le recul de la division Chacon & DIO Home qui pâtissait d'un important effet de base (rappel : +20% de croissance au 4ème trimestre 2022, portée par les lancements de nouveaux produits pour la Smart Home, notamment dans le domaine de la Sécurité-Vidéo protection en marque distributeur (MDD) pour une enseigne majeure européenne).

La division Cabasse Audio a pour sa part affiché une croissance de +7% au 4ème trimestre, le plus important de son exercice, avec un volume d'affaires de 3,2 M€. La fin d'année a notamment été marquée par les premières livraisons des solutions audio hautes performances dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique conclus en 2022 avec une grande maison de luxe. Un nouveau projet de développement d'un autre produit vient en outre d'être lancé début 2024 avec cette maison de luxe.

Dans un environnement économique 2023 dégradé, marqué par des tensions inflationnistes et un ralentissement de la fréquentation et de la consommation, le chiffre d'affaires consolidé de VEOM Group s'est établi à 25,0 M€, en repli de -11%.

Activité de l'année 2023 par division

À l'issue de son exercice 2023, l'activité de la division Chacon & DIO Home a, comme anticipé, enregistré un chiffre d'affaires de 15,7 M€, en recul de -13% par rapport à l'exercice 2022. À périmètre comparable, en retraitant de l'arrêt des contrats d'ampoules aux opérateur (298 K€ sur l'exercice 2022), le chiffre d'affaires annuel est en repli de -12%.

Au-delà de l'effet de base exigeant en fin d'année pour la division (lire ci-avant), la fin de l'année a été marqué par le fort ralentissement du marché de la GSB (Grandes Surfaces de Bricolages) avec des reculs des ventes à deux chiffres pour certains acteurs en France.

L'année 2024 sera marquée par le renouvellement de nouvelles gammes en domotique, de visiophones et de caméras en Sécurité-Vidéo, fruit de près de deux années de développement pour la marque DiO.

La division Cabasse Audio enregistre quant à elle un chiffre d'affaires consolidé de 9,3 M€ à l'issue de l'exercice 2023, en repli annuel de -8% par rapport à la même période de l'an dernier du fait d'un ralentissement des ventes dans le retail au fil de l'année, d'un environnement économique dégradé et d'une gestion des stocks plus prudente par les distributeurs.

L'année 2024 sera marquée par la sortie de deux nouveaux produits phares de la gamme Luxury Wireless Audio, dont un dès le 1er semestre.

Amélioration significative des taux de marge brute des deux divisions en 2023

Grâce à l'accélération de la commercialisation des nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home, le taux de marge brute de la division Chacon & DIO Home devrait s'établir entre 39% et 40%, en forte amélioration par rapport à 2022 (36,2%). Malgré les tensions actuelles sur le fret maritime, une nouvelle amélioration du niveau de marge brute de la division devrait être constatée en 2024.

Concernant la division Cabasse Audio, la société confirme son objectif d'amélioration significative de son taux de marge brute et de sa marge brute (en valeur) sur l'ensemble de l'exercice 2023 (rappel : 4,0 M€ de marge brute en 2022 soit un taux de marge brute de 40,0%), sous l'effet des ventes au sein de la gamme Luxury Wireless Audio, de la montée en puissance des livraisons pour la grande maison de luxe et de coûts d'approvisionnement normalisés au 2nd semestre.

Après une année 2023 marquée par des tensions inflationnistes et un contexte de marché volatil, le retour à la croissance des ventes de Cabasse Audio en 2024 sera conditionné par une évolution favorable du contexte économique, et notamment de la consommation dans le retail.

Agenda financier 2024

Publication Date Résultats annuels 2023 Lundi 22 avril 2024 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 Lundi 29 avril 2024 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2024 Mercredi 24 juillet 2024 Résultats semestriels 2024 Mardi 24 septembre 2024 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024 Mardi 29 octobre 2024 Chiffre d'affaires annuel 2024 Mardi 4 février 2025 Résultats annuels 2024 Mercredi 23 avril 2025

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

