19/04/2023 - 18:05

Amélioration du taux de marge brute porté à 37,6% (+100 bp)

EBITDA positif et progression significative du cash-flow d'exploitation

à +0,7 M€ (vs -2.2 M€ en 2021)

à +0,7 M€ (vs -2.2 M€ en 2021) Renforcement de la trésorerie de +2,7 M€ au cours de l'exercice :

trésorerie disponible solide à fin 2022 de 5,8 M€

Objectifs 2023

Croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires de la division Audio

et croissance dynamique pour Chacon & DIO Home

et croissance dynamique pour Chacon & DIO Home Amélioration de la marge brute et de la marge d'EBITDA

des deux divisions Chacon & DIO Home et Cabasse Audio

VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes annuels consolidés (audités) au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, arrêtés par le Conseil d'administration le 18 avril 2023.

En K€ - Normes françaises Exercice 2021

(12 mois) Exercice 2022

(12 mois) Chiffre d'affaires 30 503 28 230 Marge brute 11 176 10 604 % de marge brute 36,6% 37,6% EBITDA1 1 150 4 EBITDA retraité2 1 150 550 % de marge d'EBITDA retraité2 3,8% 1,9% Résultat d'exploitation -451 -1 677 Résultat d'exploitation retraité2 -451 -1 126 Résultat financier -1 033 -58 Résultat d'exceptionnel -124 4 856 Impôt sur les sociétés -11 495 Résultat net -1 619 3 616

1 L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat d'exploitation avant effet des dotations aux amortissements des immobilisations, et avant effet des dotations et reprises de provisions pour risques et charges.

2 En 2021, VEOM Group présentait le crédit d'impôt recherche (CIR) en tant que subvention, et donc comptabilisé à ce titre dans l'EBITDA et le résultat d'exploitation. En 2022, le CIR est présenté en produit d'impôt sur les sociétés. A méthode comptable équivalente (en réintégrant donc le CIR), l'EBITDA retraité du 31 décembre 2022 se serait établi à 550 K€ et le résultat d'exploitation retraité à -1 126 K€.

Chiffre d'affaires 2022 : 28,2 M€ en repli de -7%

À l'issue de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires de VEOM Group s'est établi à 28,2 M€, en recul de -7% sur l'ensemble de l'exercice.

La division Chacon & DIO Home, qui a pâti au 1er semestre des difficultés liées au transport de fret et à l'approvisionnement en matières premières, a inversé la tendance au cours de la seconde moitié de l'année (+20% au 4ème trimestre 2022 et +10% sur l'ensemble du 2nd semestre), portée par le lancement de nouveaux produits pour la Smart Home et l'appétence des consommateurs pour les équipements électriques permettant de réaliser des économies d'énergie. Ainsi, l'activité de la division est restée quasi-stable sur l'ensemble de l'exercice (-2%).

Le chiffre d'affaires de la division Cabasse Audio s'est inscrite en repli de -8%, pénalisé par (i) la mise sur le marché plus tardive qu'escomptée des nouveaux produits Luxury Audio sans-fil de la nouvelle collection « Classique Connecté » (enceintes sans-fil RIALTO et amplificateur connecté ABYSS) en raison de difficultés d'approvisionnement pour certains composants électroniques clés, et (ii) par des prises de commandes réduites des acteurs de la grande distribution spécialisée, menant des politiques de déstockage. Au total, la division Cabasse Audio évalue à environ 1,5 M€ de chiffre d'affaires le manque à gagner sur le dernier trimestre de l'exercice. Toutefois, les ventes à l'export de Cabasse Audio ont connu une forte croissance de +14%, représentant 46% des ventes (contre 38% en 2021 et moins de 30% en 2020).

La division Home & Technologies a quant à elle enregistré une activité non significative et sera désormais comptabilisée avec celle de la division Chacon & DIO Home à compter de l'exercice 2023.

Amélioration du taux de marge brute à 37,6% du chiffre d'affaires en 2022

La marge brute du Groupe s'est établie à 10,6 M€ au titre de l'exercice 2022, représentant un taux de marge brute de 37,6%, en progression de +100 bp par rapport à 2021 (36,6%).

Cette amélioration du taux de marge brute du Groupe est essentiellement le fruit de l'amélioration de +200 bp de la marge brute de la division Cabasse Audio, portée par le succès de la gamme THE PEARL et le positionnement haut de gamme des produits Cabasse sur le marché du Luxury Wireless Home Audio. Il convient toutefois de noter que la marge brute de Cabasse Audio a été freinée au 2nd semestre 2022 par des surcoûts sur des composants électroniques clés.

La marge brute de la division Chacon & DIO Home, est demeurée stable d'une année sur l'autre (35,6% en 2022 vs. 35,5% en 2021), du fait d'un mix activités moins favorable au 2nd semestre 2022.

Résultat net annuel positif de 3,6 M€, contre -1,6 M€ un an plus tôt

En 2022, VEOM Group a enregistré un EBITDA à l'équilibre, contre 1,1 M€ un an plus tôt. L'EBITDA retraité[3] 2022, incluant le CIR, s'élève à 0,6 M€.

Ce recul de l'EBITDA est lié (i) au repli du niveau d'activité sur l'exercice et (ii) l'évolution défavorable de la parité euro/dollar sur la marge brute compensée par une couverture de changes bénéficiant au résultat financier (lire ci-après).

Sur l'ensemble du Groupe, les charges opérationnelles sont demeurées quasi-stables (+1%) sur l'exercice. Par division, la division Cabasse Audio a enregistré une hausse de +12% de ses charges opérationnelles, compensée par une diminution sur les autres divisions du Groupe.

Après prise en compte des dotations aux amortissements, à leur point haut en 2022 à 1,7 M€

(vs. 1,6 M€ en 2021), le résultat d'exploitation s'établit à -1,7 M€, contre -0,5 M€ un an auparavant (le résultat d'exploitation retraité 2022, incluant le CIR, ressort à -1,1 M€)

À l'issue de l'exercice, le résultat financier est proche de l'équilibre à -0,1 M€, en forte progression de +1,0 M€ par rapport à 2021. Les gains de change issus de la politique de couverture euro/dollar, de l'ordre de 0,7 M€ sur l'exercice, ont permis de couvrir les intérêts de la dette financière et autres charges financières.

Le résultat exceptionnel s'élève à 4,9 M€ en 2022, avec un produit de cession de 5,1 M€ consécutivement à la distribution aux actionnaires de 50,1% des titres Cabasse, société désormais cotée sur Euronext Growth®.

Le résultat net ressort ainsi à 3,6 M€ à l'issue de l'exercice, contre une perte de -1,6 M€ en 2021.

Trésorerie solide de 5,8 M€ - Variation de trésorerie de +2,7 M€ en 2022

Au cours de l'exercice 2022, la trésorerie du Groupe s'est appréciée de +2,7 M€, fruit de :

+0,7 M€ de cash-flow d'exploitation , en progression significative par rapport à 2021 (-2,2 M€), porté par une gestion optimisée des stocks la division Chacon & DIO Home au

2 nd semestre 2022 grâce à la montée en puissance des nouveaux outils de gestion (ERP) ;

, en progression significative par rapport à 2021 (-2,2 M€), porté par une gestion optimisée des stocks la division Chacon & DIO Home au 2 semestre 2022 grâce à la montée en puissance des nouveaux outils de gestion (ERP) ; -1,1 M€ de flux d'investissements , en baisse par rapport à 2021 (-1,7 M€), du fait de l'encaissement d'un produit de 0,6 M€ correspondant à la garantie d'actif et de passif dans le cadre de la cession des activités Lighting à la société Eglo ;

, en baisse par rapport à 2021 (-1,7 M€), du fait de l'encaissement d'un produit de 0,6 M€ correspondant à la garantie d'actif et de passif dans le cadre de la cession des activités Lighting à la société Eglo ; +3,2 M€ de flux de financement (vs. 0,4 M€ en 2021), incluant (i) +1,2 M€ lié à l'augmentation de capital de Cabasse réalisée à l'occasion de l'introduction en Bourse de la société, (ii) la souscription de +3,0 M€ de nouveaux emprunts bancaires pour financer le développement, (iii) -3,5 M€ de remboursements de dettes financières existantes, et (iv) +2,5 M€ d'émission d'obligations convertibles échéance 2027 par la filiale Cabasse en fin d'année.

ACTIF - En K€

Normes françaises 31/12

2021 31/12

2022 PASSIF - En K€

Normes françaises 31/12

2021 31/12

2022 Actif immobilisé 11 761 11 924 Fonds propres[4] 5 979 5 542 Provisions 413 447 Stocks 10 015 8 517 Emprunts & dettes bancaires 15 448 15 080 dont Dettes bancaires 8 700 7 631 Créances clients 1 876 2 456 dont PGE 5 547 6 517 dont Avances remboursables & PTZ 1 201 932 Autres créances 4 215 3 271 Dette obligataire (OCEANE) - 2 351 Dettes fournisseurs 7 095 6 341 Trésorerie disponible 3 039 5 784 Autres passifs 1 971 2 191 Total 30 906 31 952 Total 30 906 31 952

Au 31 décembre 2022, la trésorerie disponible de VEOM Group s'établissait à un niveau solide de 5,8 M€, en progression de +2,7 M€, conduisant à un endettement financier net de 9,3 M€, en baisse par rapport à l'exercice précédent (12,4 M€).

Postérieurement à la clôture de l'exercice, VEOM Group a conclu en mars 2023 un accord en vue du remboursement anticipé des obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), arrivant à échéance en septembre 2024. VEOM Group va procéder au remboursement anticipé des OCEANE au pair, soit un montant de 2,35 M€ selon un échéancier fixé jusqu'en septembre 2024. Le droit à la conversion des OCEANE est désormais suspendu mettant fin à la dilution potentielle liée à ces obligations.

Perspectives : une croissance annuelle à deux chiffres et une amélioration de la rentabilité visées en 2023

Le repositionnement stratégique de la division Chacon & DIO Home va s'accélérer en 2023 sous l'effet de l'accélération de la commercialisation des nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home. Après deux années de quasi-stabilité de l'activité (-5% en 2021 et -2% en 2022) et le point d'inflexion depuis la fin du 2ème trimestre 2022, VEOM Group vise une croissance annuelle dynamique de cette division sur l'ensemble de l'exercice, avec un effet de base qui sera favorable au 1er semestre 2023.

Pour la division Cabasse Audio, le Groupe vise de renouer avec une progression des ventes à deux chiffres sur l'ensemble de l'exercice. L'exercice sera marqué par une accélération de la croissance au 2nd semestre, avec notamment le lancement de deux nouveaux produits majeurs en fin d'année qui viendront étendre la plus large gamme du marché du Luxury Wireless Home Audio. Parallèlement, l'année 2023 sera également marquée par les premières ventes issues des accords majeurs conclus en 2022 avec deux grandes maisons de luxe.

Les croissances des deux divisions en 2023 devraient s'accompagner d'une amélioration de leurs taux de marge brute respectifs du fait :

de la croissance continue de la gamme THE PEARL COLLECTION et du positionnement luxe et haut de gamme des nouveautés pour la division Cabasse Audio ;

de la plus forte contribution des nouveaux produits technologiques pour la division Chacon & DIO Home.

VEOM Group vise à renouer avec une croissance dynamique de son activité en 2023 accompagnée d'une amélioration de la marge brute et de la marge d'EBITDA de chacune des deux divisions, sans toutefois atteindre l'objectif de 10% de marge d'EBITDA qui était visé en 2023.

Agenda financier 2023

Publication Date Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 Mardi 9 mai 2023 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023 Mercredi 26 juillet 2023 Résultats semestriels 2023 Lundi 25 septembre 2023 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 Lundi 30 octobre 2023 Chiffre d'affaires annuel 2023 Lundi 5 février 2024 Résultats annuels 2023 Lundi 22 avril 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : VEOM Group

Code ISIN : FR0013530102

Code mnémonique : ALVG

Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033

Plus d'informations sur VEOMgroup.com

Contact VEOM Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Amaury Dugast

Tél. +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[3] En 2021, VEOM Group présentait le crédit d'impôt recherche (CIR) en tant que subvention, et donc comptabilisé à ce titre dans l'EBITDA et le résultat d'exploitation. En 2022, le CIR est présenté en produit d'impôt sur les sociétés. A méthode comptable équivalente (en réintégrant donc le CIR), l'EBITDA retraité du 31 décembre 2022 se serait établi à 550 K€ et le résultat d'exploitation retraité à -1 126 K€.

[4] les fonds propres correspondent aux capitaux propres auxquels s'ajoutent le montant des OCEANE pour 2 351 K€ aux 31 décembre 2021 et des OC Cabasse pour 2 500 K€ au 31 décembre 2022. Consécutivement à l'accord de remboursement conclu post clôture de l'exercice 2022, les OCEANE ont été classées en Dette obligataire au 31 décembre 2022.