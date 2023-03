13/03/2023 - 18:00

Remboursement au pair des OCEANE, sans prime de non-conversion

Remboursement échelonné de 2,35 M€ jusqu'en septembre 2024

Suspension irrévocable du droit à la conversion des OCEANE et fin de la dilution potentielle liée à ces obligations

VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), annonce avoir conclu un accord en vue du remboursement anticipé des obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (ci-après les « OCEANE »), arrivant à échéance en septembre 2024.

Dans le cadre du financement de l'acquisition du groupe Chacon, VEOM Group avait procédé, au cours des exercices 2018 et 2019, à l'émission d'un montant de 2,7 M€ d'OCEANE au profit des cédants du groupe Chacon. Au 31 décembre 2022, le montant nominal des OCEANE restant en circulation s'élevait à 2,35 M€.

En vertu de l'accord conclu avec les porteurs, VEOM Group va procéder au remboursement anticipé des OCEANE, au pair, selon un échéancier fixé jusqu'en septembre 2024. L'accord emporte également renonciation des porteurs au paiement de la prime de non-conversion initialement prévue.

Le droit à la conversion des OCEANE est irrévocablement suspendu, sans possibilité pour les porteurs désormais de demander leur conversion jusqu'au remboursement intégral des OCEANE, et empêchant désormais toute dilution supplémentaire liée à ces obligations.

Agenda financier 2022

Publication Date Résultats annuels 2022 Mercredi 19 avril 2023 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 Mardi 9 mai 2023 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023 Mercredi 26 juillet 2023 Résultats semestriels 2023 Lundi 25 septembre 2023 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 Lundi 30 octobre 2023 Chiffre d'affaires annuel 2023 Lundi 5 février 2024 Résultats annuels 2023 Lundi 22 avril 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente)

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : VEOM Group

Code ISIN : FR0013530102

Code mnémonique : ALVG

Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033

Plus d'informations sur VEOMgroup.com

