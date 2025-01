06/01/2025 - 07:30

Communiqué de presse

6 janvier 2025. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son agenda financier 2025.

Date de publication Résultats annuels 2024 Mardi 14 janvier 2025 Rapport financier annuel 2024 Jeudi 30 janvier 2025[1] Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025 Mardi 11 février 2025 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025 Mercredi 14 mai 2025 Résultats semestriels 2025 Mardi 17 juin 2025 Rapport financier semestriel 2025 Vendredi 27 juin 20251 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025 Mardi 22 juillet 2025 Chiffre d'affaires annuel 2025 Jeudi 13 novembre 2025

Cet agenda est fourni à titre indicatif. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris.

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2023-2024 le 14 janvier 2025

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 01 53 67 36 32

[1] La publication aura lieu après-Bourse.