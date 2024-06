27/06/2024 - 18:00

Communiqué de presse

27 juin 2024. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce la mise à disposition de son Rapport financier semestriel au 31 mars 2024.

Le Rapport financier semestriel 2023-2024 de la société peut être téléchargé sur le site suivant : bourse.vente-unique.com.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023-2024, le mardi 23 juillet 2024

