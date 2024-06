13/06/2024 - 07:30

Communiqué de presse

13 juin 2024. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en France et en Europe, est heureux et fier de rouvrir le site marchand de la marque iconique Habitat : Habitat.fr.

Dès aujourd'hui, les clients peuvent à nouveau acheter des produits de la marque Habitat sur le site Habitat.fr et être livrés partout en France.

La date du 13 juin s'inscrit donc comme une nouvelle étape dans la relance de la marque emblématique, pour le plus grand plaisir des adeptes du design de la marque Habitat et des nombreux Français qui y sont attachés.

Des clients qui retrouvent le sourire !

La priorité de Vente-unique.com depuis l'annonce de la relance (cf. communiqué de presse) est de redonner le sourire aux clients impactés par la liquidation judiciaire de l'ancien exploitant de la marque. Ceux-ci ont été invités à remplir un formulaire dès le 23 avril et peuvent encore le faire jusqu'au 30 juin.

Après un examen attentif de chaque dossier, Vente-unique.com a pu apporter une réponse aux premiers dossiers validés.

Chaque client concerné a ainsi reçu une proposition de bon d'achat Habitat, d'un montant significatif, adapté à chaque cas particulier et précisé nominativement à chacun par e-mail. Valables pendant 2 mois, ces bons d'achats sont utilisables sur l'intégralité du site Habitat.fr, parmi plus de 1 500 références déjà disponibles et vont permettre aux personnes concernées de commander le ou les produits de leur choix sur le site Habitat.fr dès maintenant, selon des conditions librement consenties.

Chaque cas a été étudié de manière individuelle et a reçu une offre unique.

L'objectif de cet effort commercial sans précédent[1] est de redonner le sourire à tous les clients impactés. Cette action s'inscrit dans une démarche volontaire et proactive, visant à recréer de la confiance dans la marque Habitat et la relancer durablement.

Les dossiers envoyés plus récemment sont encore en cours de traitement. Ceux qui ne l'ont pas encore fait sont vivement encouragés à remplir le formulaire, accessible en ligne sur le site Habitat.fr dans la rubrique « contact » jusqu'au 30 juin 2024.

Une première étape

Cette réouverture du site marchand Habitat.fr permet de pouvoir à nouveau commander des produits de la marque Habitat et être livré partout en France.

Bien que le site soit déjà opérationnel pour passer des commandes, les fonctionnalités et l'ergonomie du site de la marque Habitat seront affinées dans les semaines et mois à venir, afin d'améliorer l'expérience utilisateur tout en préservant l'essence et les valeurs fondamentales de la marque.

Plus de 1 500 références sont actuellement disponibles à la vente. Ce sont exclusivement des produits de la marque Habitat de la dernière collection, incluant des produits iconiques, principalement des canapés, du mobilier et des articles de décoration.

Une toute nouvelle équipe « produits et design » travaille d'ores et déjà sur de nouvelles collections.

Prochain rendez-vous : résultats du 1er semestre 2023-2024, le 18 juin 2024

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement. En 2023, Vente-unique.com a réalisé un volume d'affaires global de 202 M€, en croissance de 18%.

À propos d'Habitat

Fondée en 1964 par Sir Terence Conran à Londres, la marque Habitat a révolutionné le design d'intérieur et l'a rendu accessible à tous. La marque s'est rapidement imposée comme une référence du design pop et joyeux, fréquentée par des célébrités et adoptée à travers le monde entier. Anobli pour ses contributions au design, Sir Terence a toujours gardé un lien étroit avec la marque Habitat. Aujourd'hui, après une transition, Vente-unique.com reprend le flambeau avec l'ambition de perpétuer cette vision en proposant des créations qui allient esthétique, fonctionnalité et innovation, tout en restant fidèles à l'esprit original de la marque.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 01 53 67 36 32

[1] Le groupe CAFOM, propriétaire de la marque Habitat, prendra à sa charge l'investissement nécessaire pour couvrir le prix des produits à livrer dans le cadre de cette campagne et Vente-unique.com prendra à sa charge les coûts logistiques.