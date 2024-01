09/01/2024 - 07:30

Volume d'affaires global annuel record à plus de 200 M€ ;

Chiffre d'affaires annuel consolidé du Groupe (intégrant les activités de logistique) en progression de +13,1%, conforme au taux de croissance annuel moyen sur 10 ans ;

Résultat opérationnel courant multiplié par 2 ;

Résultat net en très forte progression à 7,1 M€ ;

Niveau de trésorerie très solide à 27,7 M€, après rachat des actifs de Distri Service et versements de dividendes ;

Poursuite d'une bonne dynamique de l'activité attendue sur l'exercice 2023-2024, porté notamment par le déploiement continu de la place de marché en Europe.

9 janvier 2024. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats non audités de l'exercice 2022-2023 (période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023)[1]. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 8 janvier 2024. Le rapport financier annuel sera publié le 30 janvier 2024, après finalisation des procédures d'audit.

Vente-unique.com Normes IFRS (en M€) 2021-2022 2022-2023 2022-2023 Chiffre d'affaires 143,4 155,5 162,3 Marge brute 75,9 84,5 91,3 % du chiffre d'affaires 53,0% 54,4% 56,2% Ebitda ajusté[2] 8,4 11,5 17,3 % du chiffre d'affaires 5,8% 7,4% 10,7% Résultat opérationnel courant 4,8 9,6 10,6 % du chiffre d'affaires 3,3% 6,2% 6,5% Résultat opérationnel 4,4 9,5 10,4 Résultat financier (0,2) (0,1) (0,8) Charges d'impôts (1,4) (2,4) (2,5) Résultat Net 2,7 7,0 7,1

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : « L'exercice 2023 est celui de la reprise de notre rythme historique de croissance et l'atteinte de nouveaux plus-hauts. Quand certains acteurs de notre secteur s'essoufflent, voire disparaissent, nous poursuivons notre action en vue d'améliorer en permanence l'expérience des clients et ainsi renforcer les bases d'une croissance durable et rentable. À ce titre, notre service client a encore démontré toute l'étendue de son savoir-faire et a fait l'objet d'une triple reconnaissance remarquable en France, en Espagne et en Allemagne.

La montée en puissance de notre place de marché en France se confirme et nous avons enclenché avec succès son déploiement dans les pays européens où nous sommes déjà présents. Elle assure une offre toujours plus riche de multiples sources de revenus et de profits.

Nous abordons ainsi l'exercice 2023-2024 avec confiance, avec l'ambition d'une nouvelle croissance solide et rentable, à l'issue d'un 1er trimestre déjà très bien orienté. »

Progression solide du volume d'affaires global et du chiffre d'affaires consolidé

Le volume d'affaires annuel global dépasse pour la première fois la barre symbolique des 200 M€ (201,7 M€, en croissance de +18,2%). Il démontre la montée en puissance de la place de marché, en progression régulière mois après mois dans les pays où elle a été déployée au cours de l'exercice.

Porté tout au long de l'exercice par une belle dynamique commerciale et le meilleur 4ème trimestre de son histoire (+20,4%), le Groupe Vente-Unique.com atteint un chiffre d'affaires consolidé de 162,3 M€, en progression de 13,1% sur un an. L'activité e-commerce du Groupe (intégrant l'activité E-commerce et les commissions générées par la place de marché) ressort à 155,5 M€ (+8,4%).

Dans un contexte délicat, Vente-Unique.com a su tirer profit de la transformation digitale du marché du mobilier et de la décoration, en proposant à ses clients une large gamme de produits (en direct ou via sa place de marché) au meilleur prix, disponibles rapidement, avec une expérience client premium.

17ème exercice consécutif bénéficiaire

Grâce à un excellent sourcing fournisseurs et à l'agilité de la politique commerciale du Groupe, Vente-Unique.com est parvenu à améliorer nettement son taux de marge brute sur l'exercice, à 56,2%, et se rapproche du niveau de l'exercice 2020-2021.

L'EBITDA ajusté du Groupe ressort à 17,3 M€, soit 10,7% du chiffre d'affaires. L'optimisation des dépenses en livraison et logistique, grâce à l'intégration des expertises, a permis de renforcer de façon maîtrisée l'intensité marketing et d'investir dans les talents et la structure pour préparer la croissance future. L'intégration du pôle Logistique dans le périmètre du Groupe a un impact positif de +3,2 points sur la marge d'Ebitda ajusté (dont 2,4 points liés au retraitement des loyers du site d'Amblainville en application de la norme IFRS 16).

Les dotations aux amortissements et provisions atteignent 5,4 M€ (+3,4 M€ vs 2021-2022), du fait de l'intégration des activités de logistique dans le périmètre du Groupe. Le résultat opérationnel courant ressort à 10,6 M€, soit 6,5% du chiffre d'affaires consolidé. Après la prise en compte des autres charges et d'une charge d'impôts de 2,5 M€, le bénéfice net annuel ressort à 7,1 M€, en forte hausse par rapport à 2021-2022 (+4,4 M€).

Vente-unique.com réalise ainsi un 17ème exercice consécutif bénéficiaire.

Forte génération de trésorerie sur l'exercice

Déjà doté d'un solide niveau de trésorerie en début d'exercice à 19,0 M€, Vente-Unique.com a généré une marge brute d'autofinancement de 14,8 M€.

Cet excédent de trésorerie, accompagné d'une optimisation du niveau de stocks (-3 M€) et d'un modèle nécessitant peu d'investissements récurrents, a permis de couvrir le rachat des actifs de Distri Service (2,8 M€) ainsi que la politique de retour aux actionnaires (4,8 M€ de dividendes versés en décembre 2022 et en mai 2023) sans impacter ses marges de manœuvre financières.

La trésorerie de clôture atteint un niveau record, à 27,7 M€, incluant 1,1 M€ d'actions auto détenues rachetées au cours de l'exercice en vue de l'attribution aux bénéficiaires des plans d'actions gratuites en place.

De nombreux leviers de croissance pour l'exercice à venir

Vente-Unique.com entend consolider son statut d'acteur de confiance dans le marché de la vente en ligne de mobilier et de décoration en allant encore plus loin dans l'expérience client. Le Groupe souhaite travailler à l'enrichissement de l'expérience client, par la richesse de l'offre, la qualité des services disponibles et le programme de fidélité. Cette démarche centrée sur le client fait partie de l'ADN de Vente-Unique.com et est rendue possible par la gestion en interne des différentes compétences, en particulier le service client et la logistique.

L'exercice qui s'ouvre sera marqué par la poursuite du déploiement de la place de marché en Europe sur de nouveaux marchés au cours du 1er semestre 2024 (Pays-Bas, Portugal). Au cœur des objectifs à moyen-terme du Groupe, le développement de celle-ci s'accompagnera de nouvelles sources de revenus directs (commission prélevée sur le chiffre d'affaires du vendeur, prestations de logistique et revenus publicitaires) et indirects (favorisation de la transformation, des achats croisés et du réachat).

Le Groupe absorbera la perte d'activité logistique réalisée pour le compte d'Habitat Design International, peu contributrice (0,3 M€ de résultat opérationnel pour 6,6 M€ de revenus en 2022-2023), après la mise en liquidation de la société fin décembre 2023, par la conquête de nouveaux clients pour son activité de logistique et ses propres besoins liés à sa croissance d'activité e-commerce.

Le Groupe Vente-Unique.com aborde donc l'exercice avec confiance, fort d'un 1er trimestre de l'exercice 2023/2024 qui devrait afficher une croissance à deux chiffres.

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement. En 2023, Vente-unique.com a réalisé un volume d'affaires global de 202 M€, en croissance de 18%.

[1] Au 1er octobre 2022, le Groupe Vente-Unique.com a été constitué. Il est constitué des sociétés : Vente-Unique.com et de ses filiales détenues à 100%, à savoir Vente-unique Logistics AMB (activité de logistique issue du rachat des actifs de Distri Service), Vente-unique Delivery (activité de livraison) et Vente-unique Services (centre d'appels). À ce titre, il n'y a pas de comparables. À des fins d'information, les données reprises des exercices précédents correspondent aux données publiées de Vente-Unique.com en normes IFRS

[2] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations avant valorisation des actions gratuites