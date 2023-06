15/06/2023 - 07:30

Chiffre d'affaires consolidé du Groupe de 81,0 M€, incluant une progression de +5,7% du chiffre d'affaires de la société Vente-unique.com ;

Taux de marge brute consolidé de 55,0%, intégrant un rebond séquentiel de la marge brute de la société Vente-unique.com de 3,2 points après un 2 nd semestre 2021-2022 de forte pression macroéconomique (inflation et variations des devises) ;

Ebitda ajusté de 9,3% du chiffre d'affaires, grâce à l'amélioration séquentielle des performances du E-commerce et l'impact de l'intégration de la logistique ;

Résultat net bénéficiaire à 2,2 M€ ;

Niveau de trésorerie relativement stable (18,4 M€), après rachat des actifs de Distri Service et versement d'un dividende ;

Confirmation de l'objectif d'amélioration des résultats sur l'exercice 2022-2023.

15 juin 2023. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats non audités du 1er semestre de l'exercice 2022-2023 (période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023) [1]. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 13 juin 2023. Le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 juin 2023.

Vente-unique.com Normes IFRS (en M€) S1

2021-2022 S2

2021-2022 S1

2022-2023 Chiffre d'affaires 73,0 70,4 81,0 Marge brute 41,0 35,0 44,6 % du chiffre d'affaires 56,2% 49,6% 55,0% Ebitda ajusté[2] 6,9 1,5 7,5 % du chiffre d'affaires 9,4% 2,2% 9,3% Résultat opérationnel courant 5,1 (0,3) 3,7 % du chiffre d'affaires 6,9% -0,4% 4,6% Résultat opérationnel 4,9 (0,5) 3,8 Résultat financier (0,0) (0,2) (0,5) Charges d'impôts (1,5) 0,1 (1,0) Résultat Net 3,3 (0,6) 2,2

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : « Vente-unique.com a franchi avec succès une nouvelle étape au cours de ce semestre avec l'intégration de l'équipe logistique au sein du groupe. Nous comptons désormais plus de 350 talents au sein de la grande famille Vente-unique.com qui œuvrent chaque jour au service de la satisfaction de nos clients, pilier essentiel de notre modèle de croissance rentable.

Cette intégration réussie, associée au rebond de la performance de notre activité E-commerce, que ce soit sur nos produits ou notre place de marché, nous permet d'afficher des résultats solides, de poursuivre notre politique de retour aux actionnaires et d'être confiants pour la seconde partie de l'exercice. »

Montée en puissance de la place de marché en France

Vente-unique.com a démontré sur ce semestre sa capacité à retrouver son rythme de croissance historique à deux chiffres, porté par la transformation digitale du marché européen du meuble et de la décoration, la montée en puissance de la place de marché lancée mi-2022 et l'intégration des activités de logistique au 1er octobre 2022.

La place de marché confirme sa montée en puissance, avec une contribution à hauteur de 10% de l'activité globale en France en mars 2023 contre 5% en décembre 2022. Conformément à la feuille de route, le déploiement international de la place de marché a été engagé à la fin du 1er semestre 2022-2023 en Europe du Sud (Espagne et Italie) et se poursuivra en Europe du Nord durant la deuxième moitié de l'année.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Vente-Unique.com s'élève à 81,0 M€, incluant une progression du chiffre d'affaires de la société Vente-Unique.com de +5,7% (intégrant l'activité E-commerce et les commissions générées par la place de marché).

Tous les soldes intermédiaires de gestion dans le vert

Grâce à l'ajustement continu de sa politique tarifaire et de la détente des tensions macroéconomiques (inflation et variations monétaires), le Groupe Vente-unique.com affiche un taux de marge brute de 55,0%, intégrant un rebond séquentiel de la marge brute de la société Vente-Unique.com de 52,8%, contre 56,2% au 1er semestre 2021-2022 et 49,6% au 2nd semestre 2021-2022.

Ce rebond de la marge brute, associé à l'optimisation des dépenses logistiques à l'occasion du processus d'intégration dans le Groupe, permet au Groupe Vente-unique.com d'afficher une marge d'Ebitda ajusté de 9,3% de son chiffre d'affaires, intégrant une marge d'EBITDA ajusté de 6,1% de Vente-Unique.com contre 9,4% au 1er semestre 2021-2022 et 2,2% au 2nd semestre 2021-2022. L'intégration du pôle Logistique dans le périmètre du Groupe a un impact positif de +3,2 points sur la marge d'Ebitda ajusté (dont +2,4 points liés au retraitement des loyers du site d'Amblainville en application de la norme IFRS 16).

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, intégrant désormais le coût des loyers de l'activité Logistique, et de la valorisation des plans d'actions gratuites (impact comptable de 0,7 M€), le résultat opérationnel courant ressort à 3,7 M€. Compte tenu d'une charge financière de 0,5 M€ (impact comptable de la norme IFRS 16) et d'une charge d'impôts de 1,0 M€, le bénéfice net semestriel ressort à 2,2 M€.

Confirmation de la politique de retour aux actionnaires

Grâce à une solide marge brute d'autofinancement (+6,1 M€), un léger repli du niveau de stocks et un modèle nécessitant peu d'investissements récurrents, Vente-unique.com a pu racheter les actifs de Distri Service (2,8 M€) et reprendre sa politique de distribution de dividendes (0,28 € / action détaché en décembre 2022 avant un second versement de 0,22 € en mai 2023) sans obérer sa trésorerie.

Vente-unique.com est ainsi capable de maintenir un niveau régulier de retour à ses actionnaires (rendement moyen de 3% / an depuis l'introduction en Bourse) tout en préservant un solide niveau de trésorerie (18,4 M€), pour 32,0 M€ de fonds propres et aucune dette financière (hors dette locative IFRS 16 et crédit-bail mobilier pour 21,9 M€).

Perspectives de retour progressif à la croissance et amélioration des marges

Fort d'un 1er semestre 2022-2023 conforme à ses anticipations, Vente-unique.com confirme son retour progressif à la croissance et son ambition d'améliorer ses résultats sur l'exercice, afin de reprendre sa marche en avant vers ses objectifs à moyen terme.

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,3 millions de clients depuis son lancement. En 2022, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 143 M€.

[1] Au 1er octobre 2022, le Groupe Vente-Unique.com a été constitué. Il est constitué des sociétés : Vente-Unique.com et de ses filiales détenues à 100%, à savoir Vente-unique Logistics AMB (activité de logistique issue du rachat des actifs de Distri Service), Vente-unique Delivery (activité de livraison) et Vente-unique Services (centre d'appels). A ce titre, il n'y a pas de comparables.

A des fins d'information, les données reprises des exercices précédents correspondent aux données publiées de Vente-Unique.com en normes IFRS

[2] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites