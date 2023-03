15/03/2023 - 18:00

15 mars 2023. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son intention de distribuer un dividende de 0,22 € par action.

Cette proposition sera soumise aux actionnaires lors de l'Assemblée générale mixte convoquée le 30 mars 2023, à 14h, au siège social de la Société.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Balo du 22 février 2023 et l'avis rectificatif a été publié au Balo du 15 mars 2023.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, sont mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de Vente-unique.com et sur le site internet de la Société https://bourse.vente-unique.com ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia.

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2022, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 143 M€.