12/01/2023 - 07:30

Chiffre d'affaires annuel (143,4 M€) en repli annuel mais retour à la croissance au 4 ème trimestre (+5,1%) ;

Taux de marge brute maîtrisé à 53,0%, grâce à une adaptation de la politique commerciale à l'inflation et aux variations des devises ;

Rentabilité opérationnelle exemplaire avec un Ebitda ajusté de 8,4 M€, malgré le moindre volume d'activité et le renforcement de l'organisation ;

Résultat opérationnel courant et résultat net bénéficiaires ;

Niveau de trésorerie solide (18,9 M€), avant versement du dividende ;

Activation des leviers stratégiques en 2023 (logistique, transport et place de marché) au service de la satisfaction clients et de la croissance rentable ;

Amélioration progressive de l'activité et des résultats attendue sur l'exercice 2022-2023 et confirmation des objectifs à moyen terme.

12 janvier 2023. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats non audités de l'exercice 2021-2022 (période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022). Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 11 janvier 2023. Le rapport financier annuel sera publié le 30 janvier 2023, après finalisation des procédures d'audit.

Normes IFRS (en M€) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Chiffre d'affaires 118,9 163,5 143,4 Marge brute 63,1 93,2 75,9 % du chiffre d'affaires 53,1% 57,0% 53,0% Ebitda ajusté[1] 10,0 21,6 8,4 % du chiffre d'affaires 8,4% 13,2% 5,8% Résultat opérationnel courant 8,1 19,5 4,8 % du chiffre d'affaires 6,8% 11,9% 3,3% Résultat opérationnel 7,7 19,4 4,4 Résultat financier (0,0) (0,0) (0,2) Charges d'impôts (3,0) (5,2) (1,4) Résultat Net 4,7 14,2 2,7

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : « Après la formidable accélération de la transition numérique de notre marché européen du meuble, qui a porté toute notre industrie pendant près de 2 ans, nous avons connu en 2022 une accumulation de vents défavorables qui a chahuté tous les acteurs. Normalisation de la demande, inflation spectaculaire des prix du fret, envolée puis effondrement du dollar, tous ces phénomènes conjugués ont mis sous pression les marges bénéficiaires de notre industrie. Heureusement, grâce à notre savoir-faire éprouvé dans ce secteur, notre agilité et notre capacité à adapter notre politique tarifaire, nous sommes le seul acteur à être resté rentable[2].

Nous abordons l'exercice 2022-2023 de façon sereine, alors que les éléments exogènes semblent se stabiliser après avoir exclu du jeu les acteurs les plus fragiles. Nous avons donc pour objectif de reprendre progressivement notre marche en avant cette année, grâce aux premiers effets des investissements de croissance réalisés au bénéfice de la satisfaction clients, que ce soit sur la logistique, la livraison ou la place de marché. »

Chiffre d'affaires en repli annuel mais retour progressif à la croissance

Après quatre trimestres consécutifs de décroissance, liés à la surconsommation en ligne des ménages européens durant les périodes de confinement, Vente-unique.com a retrouvé le chemin de la croissance au 4ème trimestre de l'exercice 2021-2022 (+5,1%), conformément à son objectif. Cette progression est purement organique, les nouveaux services de sous-traitance logistique et de place de marché impactant le prochain exercice.

Le chiffre d'affaires annuel s'inscrit en retrait de 12,3% sur 12 mois, à 143,4 M€, mais en progression de +20,7% sur 2 ans. Le niveau d'activité reste nettement supérieur à celui qui prévalait avant la crise sanitaire, preuve de la poursuite inéluctable du mouvement de transformation digitale du marché de l'ameublement en Europe.

16ème exercice consécutif bénéficiaire

Alors que la société était parvenue à juguler l'impact des vents contraires au 1er semestre 2021-2022 grâce à ses anticipations (sécurisation des approvisionnements) et l'ajustement de sa politique tarifaire, l'effet cumulé de la hausse des prix du fret et des variations monétaires a fortement impacté la marge brute sur la seconde moitié de l'année. Il en ressort un taux de marge brute de 53,0%, en repli de 4 points sur un an et proche de son niveau de l'exercice 2019-2020.

Dans ce contexte, la société a réduit de 6% ses dépenses opérationnelles courantes pour compenser en partie le repli du volume d'activité. Vente-unique.com a toutefois mis en place une organisation robuste capable d'absorber la croissance des prochaines années et de maintenir un haut niveau de qualité de services pour supporter son plan de développement à moyen terme. Il en ressort un Ebitda ajusté de 8,4 M€ sur l'exercice 2021-2022.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en progression à 2,0 M€ du fait des investissements technologiques engagés (renouvellement de l'ERP propriétaire, lancement de la place de marché) et de la valorisation des plans d'actions gratuites (impact comptable de 1,5 M€), le résultat opérationnel courant ressort à 4,8 M€. Compte tenu des autres charges et d'une charge d'impôts de 1,4 M€, le bénéfice net annuel ressort à 2,7 M€.

Vente-unique.com réalise ainsi un 16ème exercice consécutif bénéficiaire.

Trésorerie robuste pour investir et offrir du rendement aux actionnaires

Grâce à son solide niveau de trésorerie en début d'exercice (22,8 M€) et à une marge brute d'autofinancement de 5,4 M€, Vente-unique.com a pu investir dans ses stocks (+7,0 M€) et dans ses leviers de développement (+1,9 M€) autour de la logistique et de la place de marché. La trésorerie en fin d'exercice ressort ainsi à 18,9 M€. A noter que la société ne supporte aucune dette bancaire.

En décembre, Vente-unique.com a procédé au versement d'un dividende de 0,28 € / action, pour un montant total de 2,7 M€ afin de confirmer sa politique régulière de retours aux actionnaires sans impacter ses marges de manœuvre financières.

Perspectives de retour progressif à la croissance et amélioration des marges

Vente-unique.com s'est engagé avec confiance dans le nouvel exercice. Le paysage concurrentiel est en cours d'assainissement et le travail de fonds engagé au service de la satisfaction clients est désormais reconnu, illustré par le prix Élu Service Client de l'Année 2023 dans la catégorie Mobilier et décoration[3].

En outre, la société engage cette année une accélération de sa stratégie B2B avec l'intégration de la gestion logistique de la plateforme d'Amblainville pour compte propre et pour compte de tiers (6 M€ de chiffre d'affaires en 2021-2022) au 1er octobre 2022 (rachat du fonds de commerce de Distri Service pour 2,8 M€) et le lancement de sa place de marché. La montée en puissance programmée depuis septembre 2022 se déroule conformément au plan de marche en France et le déploiement international sera engagé dans les prochaines semaines avec une priorité donnée à l'Europe du Sud.

Ces éléments devraient permettre de renouer progressivement avec la croissance en 2022-2023 et, grâce à la gestion toujours stricte des dépenses opérationnelles et des investissements, d'améliorer les résultats. Vente-unique.com compte ainsi reprendre sa marche en avant vers ses objectifs à moyen terme.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-2023, le jeudi 9 février 2023

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

[2] Parmi les acteurs cotés de la vente en ligne de mobilier en Europe et aux Etats-Unis, source FactSet

[3] Étude BVA – Viséo CI – Plus d'infos sur escda.fr