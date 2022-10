03/10/2022 - 07:30

Communiqué de presse

Finalisation de la cession par Cafom

du fonds de commerce de Distri Service

à une filiale à 100% de Vente-unique.com

3 octobre 2022. Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce la cession du fonds de commerce de Distri Service, société détenue à 100% par sa filiale CAFOM Distribution, à une filiale directe de Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe.

Cette opération couvre l'ensemble de l'activité opérationnelle de Distri Service, qui opère la plateforme logistique d'Amblainville (Oise), et comprend notamment les actifs de la société et le transfert du personnel et des contrats commerciaux. Elle s'inscrit dans le cadre du plan de développement à moyen terme de Vente-unique.com, fondé notamment sur la mise en œuvre d'une place de marché depuis l'été 2022. Vente-unique.com sera ainsi en mesure d'offrir une prestation de bout en bout aux clients de la place de marché, intégrant les activités de logistique et la capacité unique de livrer dans 11 pays d'Europe.

Cette opération renforce également l'autonomie opérationnelle de Vente-unique.com vis-à-vis du Groupe CAFOM.

Depuis la cession d'Habitat Design International, Vente-Unique.com est en effet devenue le seul client interne au Groupe CAFOM de Distri Service. Lors de l'exercice clos au 30 septembre 2021, Distri Service a réalisé un chiffre d'affaires de 29 M€, dont près de 80% avec Vente-unique.com.

La transaction, qui a été finalisée le 1er octobre 2022, s'est faite sur la base d'un prix de cession de 2,8 M€ attesté par un expert indépendant et a été payée grâce à la trésorerie disponible de Vente-unique.com. La société qui a repris le fonds de commerce, spécialement créée pour l'occasion, s'appelle Vente-unique.com Logistics AMB.

À propos de Cafom

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen Vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2021, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 163 M€, en hausse de +38%.