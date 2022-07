20/07/2022 - 07:30

Retour à une base de comparaison normative à la fin du trimestre ;

Décroissance trimestrielle liée à la surconsommation durant la crise sanitaire ;

Lancement de la place de marché conformément au calendrier annoncé.

20 juillet 2022. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 3ème trimestre de l'exercice 2021-2022 (période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022).

Normes IFRS (en K€) 2019 2020 2021 2022 Variation

2021-2022 1er semestre 49 206 51 480 88 410 72 989 -17,4% 3ème trimestre 22 062 31 877 40 810 34 434 -15,6% Total (9 mois) 71 269 83 357 129 220 107 423 -16,9%

Le chiffre d'affaires trimestriel est en repli de 15,6% par rapport à la même période de l'exercice 2021-2022, résultant d'un effet de base exigeant lié à la surconsommation en ligne des ménages européens durant les périodes de confinement du printemps 2021. Le retour à une base de comparaison normale à compter de la fin du mois de mai a un impact immédiat : le chiffre d'affaires comptabilisé au mois de juin 2022 est stable par rapport au mois de juin 2021.

Avril Mai Juin Variation 2021-2022 -31% -10% 0%

Vente-unique.com confirme ainsi qu'il est engagé, conformément à ses anticipations, dans l'amélioration progressive de l'activité d'ici à la fin de l'exercice 2021-2022.

L'Europe du Sud en avance quand l'Europe du Nord et de l'Est souffre du contexte géopolitique

Normes IFRS (en K€)

3ème trimestre clos au 30 juin 2019 2020 2021 2022 Variation

2021-2022 France 12 415 16 575 21 834 18 103 -17,1% Europe du Nord et de l'Est[1] 5 978 10 675 13 138 10 691 -18,6% Europe du Sud[2] 3 669 4 627 5 837 5 640 -3,4% Total 22 062 31 877 40 810 34 434 -15,6%

Le rebond est d'autant plus remarquable qu'il intervient dans un contexte macroéconomique perturbé. La résurgence de l'inflation et le conflit en Ukraine pèsent sur le moral et la capacité de consommation des ménages.

En France (18,1 M€), l'activité a aussi été perturbée par la longue séquence électorale (élections présidentielle et législatives) qui freine traditionnellement l'activité.

En Europe du Nord et de l'Est (10,7 M€), ce sont les ventes en Allemagne, Autriche et Pologne, pays les plus directement exposés au conflit en Ukraine, qui enregistrent les reculs les plus importants.

Enfin, l'Europe du Sud (5,6 M€) a engagé son rebond avec d'ores et déjà 2 pays sur 3 en croissance sur le trimestre.

Lancement de la place de marché et confirmation des objectifs

L'ambition de conquête commerciale affichée par la société passe par le lancement de sa nouvelle place de marché, élément désormais incontournable des ventes sur Internet. Les premières ventes viennent d'être réalisées, conformément au calendrier annoncé, afin de tester différentes configurations pour assurer la plus grande satisfaction client. La montée en puissance de la plateforme reste programmée à partir de septembre 2022.

Dans ce cadre, Vente-unique.com rappelle sa décision d'acquérir les actifs de Distri Service, société opérant la plateforme logistique d'Amblainville et filiale de la maison mère, le groupe CAFOM, avant la fin de l'exercice.

Fort de sa nouvelle place de marché et d'un effet de base plus normatif, Vente-unique.com espère tendre vers la croissance d'ici à la fin de l'exercice, tout en maintenant un niveau de rentabilité positive et exemplaire sur le second semestre de l'exercice. L'impact croissant des tensions inflationnistes et l'évolution défavorable des devises sont en partie compensés par la capacité de l'entreprise à adapter sa politique tarifaire et par la sécurisation d'un niveau élevé de stocks.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires 2022, mercredi 9 novembre 2022

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2021, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 163 M€, en hausse de +38%.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Déborah Schwartz Relations Investisseurs Relations Presse [email protected] [email protected] 01 53 67 36 78 01 53 67 36 35

[1] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[2] Espagne + Italie + Portugal