15/06/2022 - 08:00

Résultats globalement en repli sur 12 mois du fait du contre-effet de la crise sanitaire mais en très nette amélioration sur 24 mois grâce à la tendance de fond favorable ;

Chiffre d'affaires semestriel (73,0 M€) en repli anticipé de -17,4% lié à un effet de base élevé en raison de la crise sanitaire ;

Taux de marge brute à 56,2%, quasi stable sur un an grâce à une bonne adaptation de la politique commerciale à l'inflation ;

Rentabilité opérationnelle exemplaire avec une marge d'Ebitda ajusté de 9,4% malgré les coûts fixes supportés ;

Résultat opérationnel courant et résultat net semestriel bénéficiaires ;

Niveau de trésorerie solide (15,8 M€) à fin mars 2022, après renforcement des stocks pour répondre au mieux à la demande ;

Perspectives favorables avec le lancement de la nouvelle place de marché et l'acquisition des actifs de Distri Service pour renforcer l'offre de services aux vendeurs professionnels ;

Amélioration progressive de l'activité attendue d'ici à la fin de l'exercice 2021-2022.

15 juin 2022. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats non audités du 1er semestre de l'exercice 2021-2022 (période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022). Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 14 juin 2022. Le rapport financier semestriel sera publié le 29 juin 2022.

Normes IFRS (en M€) S1

2019-2020 S1

2020-2021 S1

2021-2022 Chiffre d'affaires 51,5 88,4 73,0 Marge brute 26,1 50,1 41,0 % du chiffre d'affaires 50,6% 56,7% 56,2% Ebitda ajusté[1] 2,6 12,6 6,9 % du chiffre d'affaires 5,1% 14,3% 9,4% Résultat opérationnel courant 1,8 11,6 5,1 % du chiffre d'affaires 3,5% 13,1% 6,9% Résultat opérationnel 1,7 11,6 4,9 Résultat financier (0,1) (0,1) (0,0) Charges d'impôts (0,6) (3,3) (1,5) Résultat Net 1,0 8,1 3,3

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : « Grâce à notre capacité à bien gérer nos coûts et à adapter notre politique tarifaire, nous avons réussi à maintenir un niveau de rentabilité opérationnelle exemplaire sur ce 1er semestre 2021-2022, malgré la baisse de notre chiffre d'affaires semestriel et l'intensification des tensions inflationnistes et géopolitiques mondiales. Tous les indicateurs sont en progression par rapport au 1er semestre 2019-2020, preuve de la solidité de notre modèle et notre capacité à capitaliser sur la digitalisation continue du marché européen de l'aménagement de la maison. Sur cette période, nous avons également continué à travailler sur le lancement de notre propre place de marché innovante dont l'ouverture au public aura lieu durant l'été 2022, comme prévu dans notre plan. Par ailleurs, nous avons également pris la décision d'acquérir les actifs de Distri Service ce qui nous permettra d'accroître notre autonomie opérationnelle et de capitaliser sur notre savoir-faire en travaillant pour les clients de notre future place de marché. Forts de ces développements, nous anticipons une amélioration tendancielle de l'évolution de notre activité nous permettant de renouer avec la croissance d'ici à la fin de l'exercice. »

Un effet de base élevé en raison de l'impact de la crise sanitaire

Vente-unique.com a enregistré un chiffre d'affaires de 73,0 M€ sur le 1er semestre 2021-2022, en repli de -17,4% sur un an. Cette baisse, conforme aux anticipations, s'explique par la durée des confinements connus au premier semestre 2020-2021 (522 jours de confinement cumulés sur les 11 pays couverts) générant une surconsommation temporaire de produits en ligne durant cette période.

Les ventes semestrielles réalisées en Europe du Nord et de l'Est ont également été impactées par le conflit en Ukraine depuis le mois de février 2022.

En revanche, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021-2022 ressort en croissance de +41,8% par rapport au 1er semestre 2019-2020, période ayant précédé le début de la crise sanitaire, et toutes les régions affichent une croissance à deux chiffres par rapport aux niveaux d'avant crise sanitaire.

Un niveau de rentabilité opérationnelle exemplaire malgré un contexte international tendu

Outre sa capacité à maintenir un haut niveau de disponibilité des produits sur l'ensemble de ce premier semestre, Vente-unique.com a réussi à stabiliser son taux de marge brute grâce à sa capacité à bien gérer les coûts et à répercuter les surcoûts liés à l'inflation dans sa politique commerciale. Ainsi, le taux de marge brute de la société s'élève à 56,2% au 1er semestre 2021-2022, quasi stable sur un an.

La société a également pu conserver un niveau de rentabilité opérationnelle exemplaire en dégageant un taux de marge d'Ebitda ajusté qui s'élève à 9,4% (6,9 M€) au 1er semestre 2021-2022. La baisse de 4,9 points sur un an s'explique par l'impact du recul du chiffre d'affaires face à une structure de coûts fixes mise en œuvre pour supporter le plan de développement à moyen terme.

Après prise en compte de 1,2 M€ de dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel ressort à 4,9 M€ au 1er semestre 2021-2022. Compte tenu d'une charge d'impôts de 1,5 M€, le bénéfice net semestriel de la société ressort à 3,3 M€. Ainsi, les résultats du 1er semestre 2021-2022 sont largement supérieurs à ceux du 1er semestre 2019-2020, période d'avant crise sanitaire.

Un renforcement stratégique du niveau des stocks

Face à la poursuite des tensions inflationnistes et géopolitiques internationales, Vente-unique.com a renforcé le niveau de ses stocks, qui ont atteint 29,1 M€ à fin mars 2022 (en hausse de +21,8% depuis fin septembre 2022), afin de continuer d'assurer un haut niveau de disponibilité des produits. En outre, les autres créances ont enregistré une hausse de 2,2 M€ liée au paiement du solde d'impôt sur le résultat de l'exercice 2020-2021 et au paiement d'acomptes sur celui de l'exercice 2021-2022. Ainsi, le BFR de la société ressort en hausse de 10,3 M€.

Les investissements de la société s'élèvent à 1,4 M€ et sont essentiellement composés d'investissements courants et d'investissements relatifs à la future place de marché innovante de la société.

Après ces investissements stratégiques, Vente-unique.com disposait d'une trésorerie solide de 15,8 M€, sans afficher de dette financière au 31 mars 2022 (hors dette sur loyers au titre de la norme IFRS 16). Les fonds propres s'élèvent à 34,0 M€, incluant les 3,3 M€ de bénéfice semestriel.

La place de marché au cœur de la stratégie de la société

L'ambition de conquête commerciale de la société passe par le lancement de sa nouvelle place de marché, élément désormais incontournable des ventes sur Internet. En effet, 67% des ventes mondiales en ligne s'effectuent sur des places de marché[2].

Dans le cadre du lancement de cette place de marché innovante en collaboration avec Mirakl, leader mondial des solutions logicielles de marketplace, Vente-unique.com a travaillé tout au long de ce premier semestre sur l'intégration technologique avant le lancement d'une campagne de test en juillet 2022. L'objectif de cette campagne est de tester différentes configurations pour assurer la plus grande satisfaction client avant l'ouverture officielle de la plateforme au public en septembre 2022.

Dans ce cadre, le Conseil d'administration de Vente-unique.com a approuvé la décision d'acquérir les actifs de Distri Service, société opérant la plateforme logistique d'Amblainville et filiale de la maison mère, le groupe CAFOM. Cette opération, qui sera finalisée avant la fin de l'exercice sur la base de la valeur de l'actif net à dire d'expert, permettra à Vente-unique.com de renforcer son autonomie opérationnelle à travers une intégration complète de sa chaine de valeur et d'élargir ses services aux professionnels en opérant la logistique pour les clients de sa place de marché.

Des perspectives favorables pour la fin de l'exercice 2021-2022

Fort de sa nouvelle place de marché et d'un effet de base plus normatif, Vente-unique.com anticipe une amélioration de l'évolution de son activité sur le 2ème semestre 2021-2022, pour tendre vers la croissance d'ici à la fin de l'exercice.

Dans ce contexte, Vente-unique.com entend maintenir un niveau de rentabilité positive et exemplaire sur le second semestre de l'exercice, tout en maintenant sa prudence face à la poursuite de la dégradation du contexte géopolitique et économique mondial et de ses répercutions en termes d'inflation.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021-2022,

le 20 juillet 2022 (avant Bourse)

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2021, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 163 M€, en hausse de +38%.

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

[2] Source : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED/UNCTAD), Mai 2021