10/11/2021 - 08:00

10 novembre 2021. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2020-2021 (période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021).

Au terme de l'exercice 2020-2021, le chiffre d'affaires s'élève à 163 M€, en croissance de +38% sur un an, soit une progression record depuis 2010. A insi, Vente-unique.com a largement dépassé l'objectif de chiffre d'affaires de 150 M€ fixé en milieu d'exercice et relevé à 160 M€ en octobre 2021. En seulement 4 ans, la société a plus que doublé de taille, avec 1 an d'avance sur les objectifs annoncés lors de son introduction en Bourse. Fort de cette excellente performance, Vente-unique.com confirme son objectif d'amélioration de sa profitabilité opérationnelle (Ebitda ajusté et résultat opérationnel courant) sur l'exercice 2020-2021.

Normes IFRS (en K€) 2019-2020 2020-2021 Variation Chiffre d'affaires 118 852 163 462 +38%

Vente-unique.com a enregistré une excellente performance commerciale sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021, lui permettant d'afficher une croissance annuelle record depuis 2010. En délivrant un chiffre d'affaires de 34 M€ sur le dernier trimestre de l'exercice (-4% par rapport à l'année dernière), la société a démontré sa capacité à maintenir quasiment le même niveau d'activité élevé atteint un an plus tôt (croissance de +42% au 4ème trimestre 2019-2020), et ce malgré un contexte de marché tendu. Cette performance a été rendue possible grâce à la remarquable capacité de la société à maintenir un haut niveau de disponibilité de produit. Ainsi, Vente-unique.com a enregistré un 10ème exercice consécutif de croissance à deux chiffres et rentable.

Une croissance à deux chiffres sur toutes les régions

Normes IFRS (en K€) 2019-2020 2020-2021 Variation France 66 466 88 458 +33% Europe du Nord et de l'Est[1] 35 609 51 552 +45% Europe du Sud[2] 16 777 23 452 +40% Total 118 852 163 462 +38%

Le chiffre d'affaires annuel réalisé par la société en France s'élève à 88,5 M€, affichant une bonne progression de +33% sur un an.

Sur la même période, l'activité de la société a connu une très bonne dynamique à l'international avec un chiffre d'affaires en progression de +43% sur un an, représentant désormais 46% des ventes totales réalisées sur l'ensemble de l'exercice. L'Europe du Nord et de l'Est (51,6 M€, +45%) et l'Europe du Sud (23,5 M€, +40%) présentent des performances assez proches.

Au total, les 11 pays couverts affichent une croissance à deux chiffres sur l'ensemble de l'exercice.

Une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 12% et une marge opérationnelle courante (EBIT) à plus de 10% sur l'exercice 2020-2021

Fort de cette excellente dynamique commerciale, associée à une parfaite maîtrise des dépenses opérationnelles au niveau de la supply chain et du marketing, Vente-unique.com confirme son objectif de profitabilité opérationnelle annoncé en octobre 2021 avec une marge annuelle d'Ebitda ajusté[3] estimée à plus de 12% (8,4% en 2019-2020) et une marge opérationnelle courante[4] (EBIT) à plus de 10% sur l'exercice 2020-2021 (6,8% en 2019-2020).

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique dévoilé en octobre 2021, la société a pour objectif de doubler à nouveau de taille en 5 ans, tout en maintenant un niveau élevé de profitabilité opérationnelle, en visant un chiffre d'affaires de plus de 320 M€, une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 12% et une marge opérationnelle courante (EBIT) supérieure à 10% à horizon 2026.

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré près de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2021, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 163 M€, en hausse de +38%.

[1] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[2] Espagne + Italie + Portugal

[3] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

[4] Résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires