07/10/2021 - 08:00

7 octobre 2021. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, dévoile sa prévision[1] de chiffre d'affaires et de profitabilité opérationnelle pour l'exercice 2020-2021 (période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021) et ses ambitions de développement à moyen terme.

Un chiffre d'affaires supérieur à 160 M€, en croissance de plus de 35% par rapport à l'exercice précédent, plus de 12% de marge d'Ebitda ajusté et plus de 10% de marge opérationnelle courante sur l'exercice 2020-2021

Vente-unique.com estime que son chiffre d'affaires annuel sera supérieur à 160 M€, soit une croissance annuelle de plus de 35%. Vente-unique.com a connu une activité relativement stable sur le dernier trimestre fiscal, avant tout liée à un effet de base particulièrement exigeant (croissance de 42% au 4ème trimestre de l'exercice précédent) dans un contexte de marché tendu.

Grâce à sa parfaite maîtrise des dépenses opérationnelles, aussi bien au niveau de la supply chain que marketing, Vente-unique.com estime que sa marge d'Ebitda ajusté[2] annuelle sera supérieure à 12% et que sa marge opérationnelle courante[3] sera supérieure à 10%. Le faible écart entre marge d'Ebitda ajusté et marge opérationnelle courante s'explique notamment par l'impact non significatif de la norme IFRS 16 sur les contrats de location. La société confirme ainsi sa capacité à maintenir un haut niveau de profitabilité opérationnelle, nettement supérieur à la moyenne des autres acteurs du secteur.

Doublement du chiffre d'affaires, marge d'Ebitda ajusté supérieure à 12% et marge opérationnelle courante supérieure à 10% en 2026

Fort du succès de son dernier plan pluriannuel de développement et d'un environnement de marché favorable, Vente-unique.com aura vu son chiffre d'affaires plus que doubler en seulement 4 ans, soit avec 1 an d'avance sur le plan initial. La société se projette aujourd'hui dans un nouveau cycle de croissance rentable, à l'image du précédent.

Vente-unique.com dispose aujourd'hui d'une implantation internationale dans 11 pays, d'un socle technologique (ERP propriétaire) intégrant les dernières innovations du marché et d'une plateforme logistique qui a su démontrer sa capacité à absorber une forte croissance. Cela lui a permis de tirer profit du vaste marché européen du meuble et de la décoration (près de 200 Md€[4]) qui poursuit son inexorable transformation numérique (seulement 10% des achats sont effectués en ligne aujourd'hui).

Vente-unique.com prévoit également de poursuivre sa quête de la satisfaction client maximale en enrichissant régulièrement son offre, notamment par la mise en place d'une place de marché. La société a décidé également d'étendre sa présence paneuropéenne et devrait, dans ce cadre, se doter d'une deuxième plateforme logistique implantée en Pologne.

Ces axes de développement doivent permettre à Vente-unique.com de doubler à nouveau de taille en 5 ans, tout en maintenant un niveau élevé de profitabilité opérationnelle, en visant un chiffre d'affaires de plus de 320 M€, une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 12% et une marge opérationnelle courante supérieure à 10% à fin 2026.

Par ailleurs, Vente-unique.com étudie l'opportunité d'acquérir Distri Services, filiale à 100% de sa maison-mère, Groupe Cafom, qui opère la plateforme d'Amblainville (Oise), afin de renforcer son autonomie opérationnelle.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires annuel 2021, le 10 novembre 2021

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré près de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2020, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 119 M€, en hausse de +24%.

ACTUS finance & communication Yassir El Alaoui Déborah Schwartz Relations Investisseurs Relations Presse [email protected] [email protected] 01 53 67 36 75 01 53 67 36 35

Avertissement :

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de Vente-unique.com et de son groupe et l'environnement économique dans lequel Vente-unique.com exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de Vente-unique.com et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et Vente-unique.com décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de Vente-unique.com. Les résultats réels pourraient être significativement différents de ceux qui sont présentés, explicitement ou implicitement, dans les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse.

[1] Données estimées, non auditées

[2] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

[3] Résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires

[4] Sources : eCommerce Report 2020, Statista et estimations de la société