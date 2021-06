16/06/2021 - 07:30

Chiffre d'affaires : 88,4 M€, en croissance de +72% ;

Marge d'Ebitda ajusté : 14,3%, en hausse de +9,2 points ;

Résultat opérationnel : 11,5 M€, en progression de 586% ;

Résultat net : 8,1 M€, en augmentation de +712% ;

Trésorerie : 25,4 M€, en amélioration de +41% ;

Objectifs annuels : chiffre d'affaires >150 M€ et marge d'Ebitda ajusté >10%.

16 juin 2021. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2020-2021 (période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021). Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 15 juin 2021. Le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 juin 2021.

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : « Ce 1er semestre est en tous points remarquable. Nous avons réalisé une performance commerciale sans précédent, témoignant de notre capacité à disposer de la bonne offre pour répondre aux attentes des consommateurs. Nous avons surtout conservé une marge bénéficiaire exemplaire dans notre industrie, avec une marge d'Ebitda ajusté à deux chiffres pour le second semestre consécutif.

Ceci nous permet de renforcer davantage notre situation financière et de maintenir un rythme soutenu d'investissements dans notre marque, notre promesse client et notre plateforme digitale, au cœur du succès de Vente-unique.com depuis son origine.

Forts de ces succès et persuadés que la transformation numérique du marché du meuble en Europe n'en est qu'à ses débuts, nous confirmons notre objectif de réaliser plus de 150 M€ de chiffre d'affaires cette année en maintenant une marge d'Ebitda ajusté à deux chiffres. »

Normes IFRS (en M€) S1

2019-2020 S1

2020-2021 Variation Chiffre d'affaires 51,5 88,4 +72% Marge brute 26,1 50,1 +92% % du chiffre d'affaires 50,6% 56,7% +6 points Ebitda ajusté[1] 2,6 12,6 +381% % du chiffre d'affaires 5,1% 14,3% +9,2 points Résultat opérationnel courant 1,8 11,6 +533% % du chiffre d'affaires 3,5% 13,1% +9,5 points Résultat opérationnel 1,7 11,5 +586% Résultat financier (0,06) (0,11) +75% Charges d'impôts (0,6) (3,3) +431% Résultat Net 1,0 8,1 +712%

Accélération de la croissance dans toutes les régions

Après une forte croissance (+68%) de son activité au 1er trimestre de l'exercice 2020-2021, Vente-unique.com a enregistré une nouvelle accélération au 2ème trimestre (+75%), portant le chiffre d'affaires semestriel à 88,4 M€, en hausse de +72% par rapport au 1er semestre 2019-2020.

L'Europe du Nord et de l'Est (28,7 M€) a enregistré la meilleure performance avec une croissance de +95%, suivie par l'Europe du Sud (+67% à 12,6 M€) et la France (+61% à 47,2 M€).

Vente-unique.com rejoint ainsi le peloton de tête des entreprises cotées en Bourse les plus dynamiques dans le secteur de la vente en ligne de mobilier.

Nouveau standard en termes de rentabilité opérationnelle

Au-delà de cette dynamique commerciale, la performance financière est remarquable. Vente-unique.com dégage ainsi, pour le second semestre consécutif, une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 10%, soit un niveau de rentabilité parmi les plus hauts réalisés dans le secteur de la vente en ligne de mobilier. A fin mars 2021, l'Ebitda ajusté a atteint ainsi 12,6 M€, soit une multiplication par près de 5 en un an et un taux de marge d'Ebitda ajusté de 14,3% (+9,2 points par rapport au 1er semestre 2019-2020).

Ces résultats sont le fruit de la capacité dont dispose l'entreprise à adapter sa politique tarifaire aux évolutions conjoncturelles (répercussion des hausses de coûts d'approvisionnement par exemple) et de l'optimisation de la logistique qui réduit sensiblement les coûts de livraison.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (0,7 M€), le résultat opérationnel courant ressort en forte progression de +533%, pour atteindre 11,6 M€, et le résultat opérationnel suit la même tendance avec une hausse de +586% (11,5 M€) par rapport au 1er semestre 2019-2020.

Compte tenu d'une charge d'impôts de 3,3 M€, le bénéfice net semestriel s'élève à 8,1 M€, soit une multiplication par 8 par rapport au 1er semestre 2019-2020.

25,4 M€ de trésorerie avant remboursement anticipé du PGE

Ces très bons résultats ont permis de renforcer la position de trésorerie qui ressort, à fin mars 2021, à 25,4 M€ contre 18,0 M€ à fin septembre 2020.

Cette amélioration substantielle est le fruit d'une marge brute d'autofinancement multipliée par 5 en un an, à 8,6 M€ et d'un BFR stable depuis le début de l'exercice.

Au passif, Vente-unique.com affiche 23,4 M€ de capitaux propres et une dette financière (hors dettes comptables sur loyers) de 2 M€ correspondant au prêt garanti par l'Etat souscrit en 2020. Face à la stabilisation du contexte économique, Vente-unique.com a décidé de rembourser intégralement et par anticipation ce PGE en juin 2021. La société a également mis en paiement son dividende (2,7 M€) en avril 2021.

Des investissements pour garder une longueur d'avance

Fort de ces très bons résultats, Vente-unique.com a pour ambition de maintenir un haut niveau de satisfaction client et une solide croissance rentable. Pour cela, l'entreprise a engagé une refonte de sa marque (pour renforcer la promesse client) et de sa plateforme informatique propriétaire (pour une expérience utilisateur optimisée).

Dans ce contexte, Vente-unique.com confirme son ambition de dépasser les 150 M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice clos au 30 septembre 2021, soit entre 30% et 40% de croissance, tout en maintenant une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 10% au second semestre et sur l'ensemble de l'exercice (8,4% sur l'exercice 2019-2020).

Prochain rendez-vous : Rapport financier semestriel 2021,

le 30 juin 2021

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1,9 million de clients depuis son lancement. En 2020, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 119 M€, en hausse de +24%.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse [email protected] [email protected] 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites