18/03/2022 - 08:00

Communiqué de presse

Lyon (FR) – 18 mars 2022, 8:00 am CET

Vaxxel , start-up française qui développe des vaccins contre les infections virales respiratoires, annonce une levée de fonds de 1,2 million d'euros pour soutenir le développement du premier candidat vaccin contre le Virus Respiratoire Syncytial (VRS) et contre le metapneumovirus humain (HMPV), sources principales de bronchiolite et de pneumonies virales.

Le montant de 1,2 million d'euros a été apporté par des Family Offices, une institution financière, des Business Angels et des investisseurs individuels. BpiFrance, Angels Santé et Femmes Business Angels ont notamment participé à cette levée de fonds.

Ces nouvelles ressources financières seront utilisées pour le développement préclinique du candidat-vaccin intranasal vivant atténué de Vaxxel contre à la fois l'HMPV et le VRS. L'objectif de la technologie de Vaxxel est d'imiter l'infection naturelle sans effet pathogène et d'activer l'immunité humorale et mucosale. Le candidat-vaccin est basé sur la technologie Metavac®, un virus recombinant HMPV atténué par génétique inverse.

"Nous sommes très heureux de ce nouveau tour de financement et remercions nos nouveaux investisseurs. Il permettra à Vaxxel de franchir les prochaines étapes de valeur préclinique et de préparer un tour de table de série A en fin d'année. Le candidat-vaccin de Vaxxel répond à un important besoin de santé publique non satisfait dans le monde entier. Le RSV et le HMPV sont des sources majeures de bronchiolite et de pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans et chez les adultes de plus de 65 ans. Nos candidats vaccins innovants monovalents et bivalents visent un potentiel de marché supérieur à 5 milliards d'euros. Le récent dépôt d'un brevet européen protégeant nos candidats vaccins bivalents renforce la propriété intellectuelle de Vaxxel", a déclaré Denis Cavert, Président de Vaxxel.

***

Contacts

Vaxxel

Denis Cavert

Président

[email protected] PRESSE - ACTUS

Serena BONI

Tél. : 04 72 18 04 92

[email protected]

À propos de Vaxxel

Vaxxel est une spin-off de VirPath, le laboratoire de virologie et de pathologie humaine de l'Université Claude Bernard de Lyon (UCBL), et a été fondée par le Dr. Manuel Rosa-Calatrava co-directeur de Virpath (Lyon), par le Pr. Guy Boivin de l'Université de Laval (Québec), et par Denis Cavert, Président de Vaxxel. Vaxxel développe des virus vivants-atténués comme candidats-vaccins contre le Metapneumovirus et contre le Virus Respiratoire Syncytial en se basant sur la plateforme vaccinale polyvalente Metavac®. Cette plateforme a été financée et licenciée par Pulsalys et soutenue par Lyon Ingénierie Projets (LIP), une filiale de l'UCBL. Le premier candidat vaccin monovalent contre le Métapneumovirus a passé avec succès la preuve de concept sur modèle animal et sur modèle humain ex vivo. L'entreprise est lauréate du prix i-Lab 2019, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en partenariat avec Bpifrance, et a également été labellisée FrenchTech Seed. Transgene (Euronext : TNG) est un actionnaire de Vaxxel.

Pour cette levée de fonds, VAXXEL a été conseillée sur toutes les questions de droit des sociétés par FAIRLIGHT, un cabinet d'avocats basé à Lyon.

À propos des candidats vaccins de Vaxxel

Vaxxel développe deux candidats vaccins contre les infections respiratoires : un vaccin monovalent contre le métapneumovirus humain (hMPV), et un vaccin bivalent contre à la fois le hMPV et le virus respiratoire syncytial (hRSV). Ces deux virus sont à l'origine d'infections respiratoires aiguës telles que la bronchiolite ou la pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans et chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Aucun vaccin n'est disponible à ce jour pour protéger les 195 millions de personnes à risque (dont 46 millions d'enfants) de ces infections graves (États-Unis et Union européenne, 2020). Les candidats vaccins intranasaux vivants atténués de Vaxxel sont basés sur deux technologies propriétaires : Metavac®, Virus hMPV atténuée par génétique inverse, et DuckCelt®-T17, une lignée cellulaire aviaire en suspension et industrialisable. L'approche de Vaxxel a pour objectif de mimer l'infection naturelle sans l'effet pathogène et d'activer l'immunité humorale et mucosale.

À propos d'Angels Santé

Angels Santé, basé en France, est le premier réseau européen de Business Angel dédié à la santé. Angels Santé est au cœur du financement précoce de la santé. Angels Santé est membre des deux fédérations européennes de Business Angels, Business Angels Europe (BAE) et European Business Angels Network (EBAN), et coordonne également le programme EIT Health Investor Network, un réseau paneuropéen d'investisseurs dans le domaine de la santé.

À propos de Femmes Business Angels (FBA)

FBA est le seul réseau de femmes business angels en France, et le premier en Europe. Environ 170 femmes investissent individuellement dans des startups à fort potentiel et soutiennent leur croissance. Les investisseurs de FBA se concentrent sur des entreprises à fort potentiel dans divers domaines, à un stade précoce, dirigées par des hommes et des femmes, et souhaitant lever entre 200 K€ et 2 M€.