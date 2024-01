17/01/2024 - 08:45

• Augmentation de 14% des encours sous gestion à périmètre constant

• 76 nouveaux partenaires distributeurs

• Lancement de Terres Invest, première unité de compte investie en foncier agricole

• Nouvel agrément PSFP pour Vatel Direct

Paris, le 17 janvier 2024 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées, non cotées et le capital investissement durable (forêts, terres agricoles et énergies renouvelables), a connu une année riche en actualités et enregistré une nouvelle croissance de ses encours sous gestion, qui dépassent les 500 M€.

Malgré un contexte économique perturbé, Vatel Capital est à nouveau parvenue à faire croître son activité sur l'ensemble de ses gammes de produits.

La société a amélioré le référencement de ses Fonds, grâce à une gamme variée et complémentaire de placements sur lesquels l'équipe affiche une forte expertise et de bonnes performances historiques.

Vatel Capital, qui compte plus de 1.000 partenaires distributeurs a ainsi vu son niveau de collecte nette progresser de 14% en 2023, portant le montant des encours sous gestion à plus de 500 M€. Dans le même temps, la société a remboursé plus de 58 M€ aux investisseurs sur l'année.

2023 a été marquée par plusieurs temps forts :

Lancement de la SC Terres Invest

Fin juin, Vatel Capital a lancé Terres Invest, le premier véhicule d'investissement foncier agricole éligible à l'assurance-vie. La SC Terres Invest est une société civile à capital variable, qui, par l'acquisition de terres agricoles en France, contribue à favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, mais aussi à restructurer et à agrandir les exploitations agricoles existantes en recherchant de meilleures performances environnementales. En 2023, la SC Terres Invest a réalisé deux acquisitions foncières, l'une à Civray-Seville (Cher), l'autre à Marnay (Vienne) portant sur une superficie totale de près de 340 ha, ce qui porte à cinq les actifs fonciers qu'elle détient.

Pour répondre à l'engouement manifesté par de nombreux investisseurs, le véhicule a été référencé comme unité de compte dans les contrats d'assurance vie et Plan d'épargne retraite (PER) de Generali et Selencia (ex Ageas). Plusieurs autres assureurs sont à l'étude du support.

Par ailleurs, de nombreux distributeurs, partenaires historiques de Vatel Capital, ont mis en marché la solution dans leurs offres respectives dont BoursoBank et Altaprofits.

Obtention du nouvel agrément européen pour Vatel Direct

La plateforme de financement participatif détenue à 100% par Vatel Capital, a obtenu le nouvel agrément européen de Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP) délivré par l'Autorité des Marchés Financiers. Cet agrément PSFP remplace l'agrément de Conseiller en Investissement Participatif (CIP) depuis le 10 novembre 2023. Grâce à son obtention, Vatel Direct va pouvoir continuer son activité et proposer de nouvelles opportunités d'investissements obligataires aux membres de la plateforme dans des PME françaises matures cotées et non cotées.

Depuis sa création en 2016, Vatel Direct a réalisé 55 opérations de financement et a versé plus de 8 M€ d'intérêts à ses souscripteurs.

Succès du GFI Vatel

En douze mois de commercialisation, le GFI Vatel a plus que triplé sa base d'actionnaires grâce à la force du réseau de partenaires CGP de Vatel Capital.

Dans le cadre de sa stratégie d'investissement et de diversification géographique, le GFI Vatel a acquis quatre nouveaux massifs forestiers en 2023, portant son stock total à 827 ha de forêts en France, répartis sur neuf massifs différents et composés de plusieurs essences (chênes, hêtres, douglas, sapins, épicéas de Sitka) avec des degrés de maturité divers.

Dès sa première année d'existence, le GFI a procédé au rehaussement de 5% de son prix de part le 31 juillet dernier.

Fort du succès de ce premier véhicule, qui a atteint son plafond de collecte, un nouveau fonds sera bientôt commercialisé.

Lancement de la nouvelle offre IR 2023

Dans la continuité des années précédentes, Vatel Capital a complété sa gamme avec la sortie de deux nouveaux fonds de capital investissement dans les PME :

- Le FCPI Dividendes Plus n°11 qui investit dans des entreprises françaises matures et en capacité d'être rentables. Parmi les secteurs d'activité privilégiés, figurent l'industrie innovante (énergies nouvelles, industrie de pointe, matériaux), la santé et le numérique.

- Le FIP Corse Kallisté Capital n°16 dont l'objet est d'investir dans une quinzaine de PME familiales corses, principalement dans le cadre d'opérations de capital développement et de transmission, pour des tickets unitaires compris entre 0,5 et 2,5 M€. Vatel Capital porte une attention spécifique à quelques secteurs particulièrement dynamiques en Corse : santé/dépendance, énergies renouvelables, tourisme, servicesaux entreprises, et agroalimentaire.

Augmentation de capital réussie pour la société Méthanor

Méthanor (Euronext Growth FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, annonce les résultats de son augmentation de capital.

La levée de fonds a été bouclée avec succès pour un montant total de 1,22 M€ par l'émission de 389 218 actions nouvelles au prix unitaire de 3,13 euros.

Cette opération, destinée aux actionnaires de Méthanor ainsi qu'à tous les investisseurs, vise à financer de futurs projets d'énergie renouvelable.

Globalement, au travers de l'ensemble de sa gamme de fonds, Vatel Capital a ainsi investi, en 2023, dans 34 nouveaux projets de PME françaises matures dans des domaines variés comme l'industrie de niche, les énergies nouvelles, le tourisme ou les logiciels.

La société a, cette année encore, été distinguée par plusieurs récompenses :

En janvier 2023, la société s'est distinguée en obtenant la 3ème place du palmarès établi par Gestion de Fortune dans la catégorie « Private Equity »

En avril 2023, le fonds Vatel Flexible a remporté, pour la cinquième fois, les Refinitiv Lipper Fund Awards dans la catégorie « Fonds Flexibles zone EURO » sur des périodes de 3, 5 et 10 ans.

Afin de poursuivre sa dynamique de développement, Vatel Capital continuera d'enrichir son offre en 2024 avec notamment le lancement prochain d'un nouveau fonds de dette.

A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF sous le numéro GP-08000044, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, et le capital investissement naturel.

Avec plus de 500 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com

N° d'agrément : GP-08000044

